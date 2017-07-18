Займется ли Трамп проблемой БелАЭС? 3 18.07.2017, 17:51

Дональд Трамп

Литва ожидает помощи США в решении проблемы строительства атомной станции в Островце.

Об этом в интервью Charter97.org заявил политолог из Литвы Мариуш Антонович.

- Каким образом на наш регион может повлиять визит президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в Польшу?

- По моему мнению, влияние официального визита главы США Дональда Трампа в Варшаву прежде всего будет иметь следующие эффекты. Во-первых, Дональд Трамп публично и очень четко подтвердил военные обязательства США по отношению к Североатлантическому Альянсу, 5-ой статьи Устава НАТО и защите нашего региона. Думаю, это в какой-то мере сможет отпугнуть Россию и послужит стабилизации.

Во-вторых, США высказались в поддержку «Инициативы трех морей» и в связи с этим можно надеяться на более ускоренное развитие нашего региона, особенно в областях инфраструктуры и энергетики.

- Во время своего визита в Варшаве и встречи с Дональдом Трампом президент Литвы Даля Грибаускайте высказала позицию по строительству Беларусью АЭС в Островце и усилиям России по второй ветке газопровода «Северный поток». Насколько ее аргументы, по вашему мнению, оказались убедительными?

- Пока слишком рано прогнозировать насколько аргументы президента оказались или наоборот не оказались убедительными. Однако можно ожидать, что США наконец-то серьезно займутся проблемой строительства второй ветки Северного потока, поскольку Вашингтон усматривает здесь угрозу для Украины и энергетической безопасности Центральной и Восточной Европы. Также США возражают против этого проекта по экономическим поводам. Тем не менее, надеяться на большую поддержку Литве со стороны Белого Дома по вопросу строительства АЭС в Островце я бы не стал. Пока Вильнюс продолжает оставаться по этой проблеме в международном «одиночестве».

- Чего может ожидать Даля Грибаускайте от США после встречи с Дональдом Трампом?

- Думаю, что однозначной и очень четкой декларации главы США о обязательствах в отношении Североатлантического Альянса и восточного фланга НАТО вкупе с обещаниями усилить военную помощь региону президент дождалась. Поэтому встречу в Варшаве можно считать удавшейся и оправданной с точки зрения ожиданий Вильнюса.