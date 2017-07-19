Насколько цены рванут вверх? 2 19.07.2017, 8:54

4,619

Рост денежной массы может грозить существенным ростом цен.

Несмотря на радужные планы по инфляции, которую, по мнению министра экономики Владимира Зиновского, можно удержать в пределах 5%, наметились негативные тенденции, которые могут серьезно помешать их осуществлению. Данные Нацбанка за 1 полугодие свидетельствуют о росте денежной массы, которая, по мнению многих экономистов, может грозить существенным ростом цен, остановить которые у Нацбанка не хватит механизмов.

Удержит ли регулятор ситуацию и какой будет инфляция к концу года?

Сайт «Завтра твоей страны» обращает внимание на настораживающие цифры второго квартала, согласно которым показатели активной денежной массы серьезно увеличились. Лишних денег в обращении стало больше. Нацбанк пытается снизить эмиссию, но появляются другие факторы, которые влияют на ситуацию.

Рост инфляции не то что не снизится, как это прогнозирует министр экономики, а будет даже больше запланированного.

Если еще увеличится и номенклатурный нажим, тогда инфляция достигнет больше 10%.

Эксперты не доверяют официальным цифрам относительно инфляции, поскольку объективно перепроверить каждый этап составления этого индикатора невозможно. Статистика часто подгоняется под то, что хотят услышать наверху.