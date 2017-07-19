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Британец 42 года собирал пивные банки

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  • 19.07.2017, 9:30
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Фото: Caters News Agency / Legion-Media

Сейчас коллекционер решил их продать.

Житель британского города Бристоль, которому за 42 года удалось собрать девять тысяч пивных банок, объявил о том, что хочет распродать свою коллекцию. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Metro.

Бывший банкир Ник Уэст увлекся коллекционированием после того, как в 1975 году его супруга Дебора подарила мужчине книгу о пивных банках. Британец стал регулярно приобретать различные банки в интернете и заставлял себя пить пиво, чтобы включить новые экспонаты в свою коллекцию. Он мог купить от 150 до 200 штук в год.

58-летний Уэст никогда не открывал металлическое ушко, чтобы оставить банки неповрежденными. Он проделывал две дырочки на их дне и пил алкогольный напиток через них. По информации издания, мужчина потратил на свое увлечение десятки тысяч фунтов стерлингов. Самый дорогой экземпляр его коллекции обошелся британцу в 1,2 тысячи фунтов стерлингов (около 1,6 тысячи долларов).

13 июля Уэст уволился из банка и принял решение бросить свое хобби. По его словам, его жена и дети не увлекаются коллекционированием банок. Британец решил распродать свои экспонаты, чтобы не обременять ими близких в случае своей смерти.


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