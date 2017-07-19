Кремль поднимает ставки 1 Михаил Касьянов

19.07.2017, 17:47

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Михаил Касьянов

«Малороссия» может стать последним козырем в рукаве Путина.

Заявление главы «ДНР» Захарченко о создании «Малороссии», государства-призрака вместо Украины, российские власти пытаются выставить самодеятельностью. Несмотря на безумное содержание самой идеи, я уверен, что за ней стоят кремлевские кураторы, в головах которых по-прежнему блуждает бред о «русской весне» как об инструменте подчинения Украины путинскому режиму.

Идея Малороссии была сформулирована и вброшена кураторами в привычной для них шутовской, издевательской форме. Так, чтобы это выглядело несерьезно, но заставило бы задуматься и Киев, и Запад о готовности Москвы повышать ставки: вот, мол, недоговороспособность Киева к чему приводит, самопровозглашенным республикам приходится задумываться о независимости.

Этот озлобленный цинизм выглядит как угроза: надо что-то делать, когда взлелеянный Кремлем проект «Новороссии» провалился. Весной Россия признала документы самопровозглашенных республик, рубль стал официальной валютой, предприятия были «отжаты» у законных собственников. Этими шагами российские власти сразу же перечеркнули минские соглашения. Благодаря Минску-2 Кремль рассчитывал получить рычаг давления на Киев через особый статус нынешних правителей самопровозглашенных республик. Претворить эти планы в жизнь не получилось. Разрушенный Донбасс лежит уже третий год тяжелым бременем на плечах российских налогоплательщиков.

В арсенале у Путина остаются последние козыри. За абсурдными обещаниями создать «Малороссию» могут стоять вполне реальные планы по официальному признанию Москвой т.н. «ЛНДР», особенно в условиях необходимости создания «образа будущего» в преддверии президентских выборов. Конечно, на захват территории Украины до Днепра в Кремле всерьез не рассчитывают, но шантаж Кремля легко может стать реальностью в пределах границ Донецкой и Луганской областей.

Михаил Касьянов, «Фейсбук»