закрыть
19 июля 2017, среда, 19:59
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Кремль поднимает ставки

1
  • Михаил Касьянов
  • 19.07.2017, 17:47
  • 3,559
Михаил Касьянов

«Малороссия» может стать последним козырем в рукаве Путина.

Заявление главы «ДНР» Захарченко о создании «Малороссии», государства-призрака вместо Украины, российские власти пытаются выставить самодеятельностью. Несмотря на безумное содержание самой идеи, я уверен, что за ней стоят кремлевские кураторы, в головах которых по-прежнему блуждает бред о «русской весне» как об инструменте подчинения Украины путинскому режиму.

Идея Малороссии была сформулирована и вброшена кураторами в привычной для них шутовской, издевательской форме. Так, чтобы это выглядело несерьезно, но заставило бы задуматься и Киев, и Запад о готовности Москвы повышать ставки: вот, мол, недоговороспособность Киева к чему приводит, самопровозглашенным республикам приходится задумываться о независимости.

Этот озлобленный цинизм выглядит как угроза: надо что-то делать, когда взлелеянный Кремлем проект «Новороссии» провалился. Весной Россия признала документы самопровозглашенных республик, рубль стал официальной валютой, предприятия были «отжаты» у законных собственников. Этими шагами российские власти сразу же перечеркнули минские соглашения. Благодаря Минску-2 Кремль рассчитывал получить рычаг давления на Киев через особый статус нынешних правителей самопровозглашенных республик. Претворить эти планы в жизнь не получилось. Разрушенный Донбасс лежит уже третий год тяжелым бременем на плечах российских налогоплательщиков.

В арсенале у Путина остаются последние козыри. За абсурдными обещаниями создать «Малороссию» могут стоять вполне реальные планы по официальному признанию Москвой т.н. «ЛНДР», особенно в условиях необходимости создания «образа будущего» в преддверии президентских выборов. Конечно, на захват территории Украины до Днепра в Кремле всерьез не рассчитывают, но шантаж Кремля легко может стать реальностью в пределах границ Донецкой и Луганской областей.

Михаил Касьянов, «Фейсбук»


Мнение

Это был Путин
Это был Путин Виталий Портников
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны»
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны» Наталья Радина
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС Ирина Халип
У них все-таки получается
У них все-таки получается Леонид Злотников


Интервью

Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два