Нагорный Карабах выбрал нового старого президента 19.07.2017, 22:39

Бако Саакян

Фото: ITAR-TASS / DMITRY PETROMARKOVSKY

Парламент Нагорно-Карабахской республики переизбрал действующего президента Бако Саакяна на новый срок.

По результатам тайного голосования, избранным считается кандидат, получивший две трети голосов депутатов, передает ВВС.

Саакян будет находиться на посту главы республики до истечения срока полномочий действующего парламента в 2020 году, в течение так называемого переходного периода.

Кандидатуру действующего президента поддерживали три фракции - "Свободная Родина", "Демократический Арцах" и "Дашнакцутюн", которым принадлежит 28 мандатов в 33-местном парламенте, да еще один независимый кандидат.

В результате конституционного референдума 20 февраля 2017 года в НКР была установлена президентская форма правления, вместо прежней полупрезидентской.

Согласно новой конституции до 2020 года, Карабах будет управляться в режиме переходного периода избранным парламентом президентом.

После этого в 2020 году будут проведены президентские и парламентские выборы. Президент будет избираться сроком на пять лет.

После выборов президента должность премьер-министра в непризнанном Карабахе будет упразднена. Формировать и возглавлять правительство будет президент.

Бако Саакян занимает пост президента непризнанной НКР уже 10 лет, и в соответствии со старой конституцией в июле должны были состояться всеобщие президентские выборы, в которых он не мог бы участвовать как кандидат.

Новая конституция позволяет ему участвовать в качестве кандидата в президентских выборах 2020 и 2025 годов.