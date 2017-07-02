Брестчанин в одиночку покорил Эльбрус 1 2.07.2017, 10:53

5,667

Фото с сайта tut.by

Новая цель для отважного 22-летнего жителя Бреста – гора Олимп в Греции.

Брестчанин Дмитрий Левчук несколько лет собирался покорить Эльбрус. И его мечта сбылась: в июне он совершил одиночное восхождение на самую высокую гору Европы и России. Через два дня после возвращения Дмитрий уже был в редакции «Брестской газеты» и рассказал о себе и своем приключении.

«Я все время путешествую»

Дмитрию Левчуку — 22 года. По образованию он судоводитель, судомеханик, еще недавно работал на пароходе в Клубе юных моряков. До Эльбруса он уже покорил «небольшие» горы — по 2 800, 3000 метров — в Абхазии, Карпатах, на Кавказе. В последние годы у него была цель поехать на Эльбрус. Искал компанию для поездки, но все, кому предлагал, отказывались. В итоге вызвался поехать друг, у которого не было опыта подобных горовосхождений.

Добирались до гор автостопом: из Бреста до Гомеля, потом до Брянска, Орла, Воронежа, Ростова-на-Дону и до конечной точки маршрута. Все путешествие — от Бреста до Эльбруса и обратно — заняло у ребят 10 дней.

На месте

По словам Дмитрия, на горе Эльбрус по пути к вершине оборудованы четыре базовых лагеря (высокогорных приюта — прим. авт.). Первый находится на высоте 2500 метров, второй — 3450 метров, третий — 3800 и четвертый — 4100. В лагерях установлены утепленные жилые вагончики, в которых можно за плату отдохнуть, подкрепиться, переночевать. Правда, Дима с другом останавливались в основном рядом с лагерем, в своей палатке.

Делать остановки в пути необходимо: нужна акклиматизация к высоте. На высоте 3450 метров альпинисты обычно проводят 1−2 дня, на высоте 3800 метров, — дня 4. В результате подъем на вершину Эльбруса занимает в среднем 8 дней. У Дмитрия же на подъем и спуск ушло 4 дня. Его неопытный в покорении гор товарищ выше отметки 3800 идти не рискнул и остался ждать Диму во втором лагере.

«Мы сначала поднялись до отметки 3450, там переночевали, потом я поднялся до 4 700 и вернулся на 3 450, переночевал, а потом поднялся на отметку 4100. Там начался ураган, и два дня я был в палатке. На второй день в полночь я пошел на вершину. Поднялся где-то за 16 часов и на 4 100 обратно спустился. Можно и быстрее, но был очень сильный ураган», — рассказывает брестчанин.

Мечта сбылась

Ночью перед подъемом на саму вершину Дима плохо спал из-за урагана.

Когда преодолевал последнюю часть пути, чувствовал себя неважно — кружилась голова. Но когда дошел до своей цели — стало легче. Диме тяжело описать свои чувства в тот момент. Наверное, понять его может только тот, кто, преодолев себя, бросив вызов природе, смог так же стоять, вдыхать бедный на кислород воздух и знать, что на многие тысячи километров вокруг выше тебя только звезды.

На вершине брестчанин пробыл около 20 минут. Примерно в одно время с ним на вершину Эльбруса смогли подняться около 17 человек. Хотя на ее штурм из базового лагеря на высоте 4100 вместе с ним вышли около 150 человек.

По словам Димы, большинство туристов доходили максимум до седловины, которая расположена на высоте 5300 метров. Кто-то из них на отметку 5100 добирался на снегоходах: их довозили за определенную плату как пассажиров. Оттуда до вершины оставалось около полукилометра, которые надо было пройти пешком. Но даже это не всем было по силам.

Самые сложные последние 250 — 300 метров до «финиша». И не только потому, что устал, воздух разряжен и очень холодно. Нужно обойти Восточную вершину по «карнизу», где очень большой наклон — без веревок никак. Мало того, кругом лед, а внизу скалы. Сочетание этих препятствий не раз становилось для людей роковым. По разным оценкам, ежегодно при восхождении на Эльбрус гибнет около 20 человек, в том числе и профессиональные альпинисты.

Сам Дмитрий к восхождению готовился. Но это не специальная альпинистская подготовка, а регулярные физические нагрузки. Пригодились навыки и опыт, полученные за 4 года предыдущих путешествий.

«Я всегда с собой беру…»

Когда Дима выезжал из Бреста, его рюкзак весил более 20 килограммов. При подъеме на Эльбрус он полегчал примерно наполовину: многое из содержимого рюкзака он надел на себя, а что-то оставил с другом в базовом лагере.

Говоря об экипировке для покорения вершин, Дима отмечает, что прежде всего должны быть хорошие горные ботинки. Стоят они дорого, но ему повезло купить необходимую обувь в украинском секонд-хенде в прошлом году по приятной цене. Кроме того, с собой у него были кошки, ледоруб, специальные телескопические палки для восхождения, маска, очки, палатка, спальник. Немножко еды, включая сухофрукты. Чтобы утолить жажду, можно растопить снег на маленькой газовой плитке, которая тоже является важным атрибутом похода в горы. Хотя на высоте 4000 метров и выше зажечь ее тяжело: спички не хотят загораться.

Сколько это стоит

Дима из тех людей, которые умеют путешествовать очень бюджетно. Прокатиться перед Новым годом по Европе, не зная языка и имея при себе пару десятков долларов, и посетить столицы пяти стран — для него это в порядке вещей. Во время поездки автостопом на Эльбрус и обратно в дороге он тратился по минимуму, деньги уходили в основном на еду. Кстати, Дима уже 6 лет — веган (строгий вегетарианец, не ест не только мясо, рыбу, но и все продукты животного происхождения — прим. авт.). В итоге эта поездка обошлась ему менее чем в 150 белорусских рублей.

Курьезов хватает

По словам Димы, за те 4 года, что он путешествует всерьез, бывало всякое, в том числе и курьезы. Например, одна из первых дальних поездок была в Дагестан, где парень с компанией заехал на Сулакский каньон. Местные военные приняли их за боевиков и ночь продержали на своей базе.

А 2 года назад, когда ходили в Хибины, дважды встретили медведя. Правда, в подробности этого случая Дима не стал вдаваться, лишь сказал, улыбнувшись, что все закончилось хорошо и для людей, и для животного.

На вопрос, как родные относятся к его довольно экстремальным увлечениям, молодой брестчанин ответил, что «сейчас уже нормально». У Димы есть девушка, которая иногда ездит с ним. Правда, высоко в горы не идет.

Скоро — Олимп

Мы не могли не спросить о том, какие вершины Дима собирается покорять в ближайшее время. На что он философски ответил, что мир большой и планов еще много.

«Летом собираюсь в Грецию ехать. Хочу на Олимп подняться», — признался наш гость.

Дома у него есть стирающаяся карта мира — своеобразный дневник путешественника. С помощью монетки Дима удаляет специальный верхний слой, под которым находится яркого цвета страна, где брестчанин уже успел побывать.

Что ж, пожелаем нашему земляку, чтобы таких мест на его карте становилось все больше и, самое главное, чтобы из своих путешествий он возвращался целым и невредимым, переполненным незабываемыми положительными эмоциями и впечатлениями.