Футболисты «Днепра» по дороге на матч оказали помощь попавшим в ДТП 1 2.07.2017, 16:31

Фото: fcdnepr.by

Могилевчане по дороге на игру со «Слуцком» стали свидетелями серьезного происшествия.

Пресс-служба могилевского футбольного клуба «Днепр» рассказала о происшествии по дороге на матч в Слуцк, из-за которого команда 1 июля прибыла на игру менее чем за час до стартового свистка.

Причиной тому — серьезное ДТП, которое произошло на глазах у могилевской команды. На 47-м километре трассы Могилев — Бобруйск буквально в 100−150 метрах перед автобусом «Днепра» автомобиль Opel Zafira сошел с дороги, вылетел в кювет и столкнулся с деревом, пишет tut.by.

Фото: fcdnepr.by

В автомобиле были три человека. Они следовали из Санкт-Петербурга в Бобруйск. Команда вместе с тренерским штабом помогла пострадавшим выбраться из автомобиля. Врач Василий Трус оказал первую медицинскую помощь. А водитель Виктор Тетеруков потушил возгорание, возникшее под капотом автомобиля.

Фото: fcdnepr.by

Когда прибыла машина скорой медицинской помощи, футболисты помогли доставить в нее пострадавших. И только после того как скорая уехала, команда продолжила путь.

В Слуцке «Днепр» потерпел минимальное поражение и занимает 11-е место среди 16 команд высшей лиги.

Фото: fcdnepr.by