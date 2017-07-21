Что за девушка крикнула Лукашенко и Порошенко «Жыве Беларусь!» 9 21.07.2017, 18:12

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Во время встречи Лукашенко и Порошенко 21 июля в Киеве движение FEMEN устроило очередную акцию.

Активистка с надписью «Жыве» на обнаженной груди выскочила с криками «Жыве Беларусь». «Наша Ніва» выяснила личность активистки.

Девушку зовут Анжелина Диаш. Живет она в Киеве. Училась в педагогическом университете имени Драгоманова.

Девушка работает контент-менеджером, а также моделью. Ранее она уже принимала участие в акциях FEMEN.

Анжелине 26 лет. Она активистка FEMEN с 2009 года. В 2015 году Анжелина участвовала в акции против гомофобии около Рады. В 2016 году в Киеве она вместе с соратницам разбивала кусок Берлинской стены, протестуя «против препятствий безвизовому режиму с ЕС».