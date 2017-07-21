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Фотофакт: производитель молока перепутал Днепр с Неманом

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  • 21.07.2017, 18:15
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На упаковке молочной продукции нарисовали Шклов на берегу Немана.

Читатель Belsat.eu из Могилева прислал в редакцию фотографию, сделанную в одном из магазинов города.

На снимке видно, что на упаковке серии «Сделано в Шклове» компании «Danone Беларусь» райцентр Могилевской области разместили на берегу… Немана – на изображении есть табличка с названием этой реки.

Вероятно, дизайнеры перепутали эту реку с Днепром, который течет через Шклов.


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