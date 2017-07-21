Семь научно доказанных тактик, которые помогут выиграть любой спор 21.07.2017, 18:32

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Фото: pexels

Эти успешные тактики помогут вам выиграть любой политический спор.

Всем нам иногда приходится вступать в споры с людьми, которые не разделяют нашу точку зрения о политических вопросах, искусстве или чем-нибудь повседневном. Иногда спокойные, размеренные дискуссии могут перерастать в склоки.

Спорить с членами семьи или близкими еще опаснее – можно испортить себе выходные или даже гораздо больший промежуток жизни, пишет nv.ua со ссылкой на Independent.

Ученые назвали самые успешные тактики, которые помогут донести вашу точку зрения вежливо и образованно.

Не пытайтесь победить

Атака на чьи-либо идеи приводит их в режим "сражайся или беги". Когда они окажутся на краю пропасти, у вас не будет шанса достучаться до их владельца.

Поэтому, если вы хотите быть убедительными, придерживайтесь "крайнего согласия" - принимайте взгляды вашего партнера по спору и развивайте их до логического, а может абсурдного, вывода.

Будьте вежливы

Вопреки словам вашего коуча по дебатам, дискуссии не рациональны. Так что уважайте мнение другого человека, как бы смешно это ни звучало.

"Когда у людей сформировано самоуважение, они склонны быть более восприимчивыми к информации, которая бросает вызов их убеждениям", - говорит профессор психологии Калифорнийского университета Питер Дитто.

С установлением эмоциональной связи вы начнете становиться более логичным.

Фото: Alex Proimos / Flickr

Задавайте открытые вопросы

Если вы в размолвке с супругом, советует психолог Джон Готтман, который работает с парами, задавайте вопросы, которые позволяют им открыться.

Например: Как бы вы изменились, если бы у вас были все деньги мира? Какой ваша жизнь должна быть через три года? Нравится ли вам ваша работа?

Это также может помочь в спорах на работе - открытые вопросы помогают преобразовать конкурентные взаимодействия в кооперативные.

Будьте уверенными

Люди не слушают самого умного человека в комнате. Исследование 2013 года показало, что они слушают людей, которые ведут себя так, будто знают, что правы.

Профессор менеджмента Университета штата Юта Брайан Боннер говорит, что люди бессознательно ищут "случайные детали для экспертизы", таких как пол, раса или уровень уверенности, вместо того, чтобы обратить внимание на то, что на самом деле говорит человек.

"Мы надеемся, что факты станут валютой влияния. Но очень часто мы предполагаем, кто является экспертом в чем-то - и ошибаемся", - сказал Боннер.

Покажите согласие людей

В своей книге Влияние: психология убеждения Роберт Сиалдини говорит, что "социальное доказательство" - одна из лучших тактик, позволяющих людям видеть вещи по-вашему. Это позволяет подчинить людей точке зрения другого человека, даже если эта точка зрения странная.

Согласно социальным экспериментам, мы всегда предполагаем, что другие люди поступают правильно в какой-либо ситуации. Это причина, по которой длинные очереди перед рестораном делают его блюда настолько привлекательными. И именно поэтому одобрение знаменитости является таким эффективным маркетинговым инструментом.

Используйте графики

Согласно исследованию, проведенному исследователями Корнеллского университета Анером Талом и Брайаном Вансинком, люди доверяют ученым. Таким образом, когда вы делаете что-либо, что заставляет вас казаться более "научным" - к примеру, график - это превращает вас в заслуживающего больше доверия.

"Престиж науки, похоже, дает убедительные полномочия даже таким элементарным научным элементам, как графики", - писали Тал и Вансинк.

Выходите за рамки шуток

Рассказ о том, как ваш дядя или коллега ест большое количество масла и остается в форме, это анекдот.

Если вы хотите, чтобы вас воспринимали всерьез, вам нужно использовать данные, которые были получены путем исследований с репрезентативными образцами.

Еще лучше, соглашайтесь. "Ученые часто используют консенсус как конечный аргумент-победитель, и не без оснований", - пишет Жаклин Гилл.