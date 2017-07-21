Максим Филипович: Мне все говорили, что это дело заглохнет 21.07.2017, 20:21

Максим Филипович

Суд испугался резонанса ситуации с абсурдным делом против блогера.

Сегодня состоялся суд над Максимом Филиповичем, где его обвиняли в том, что "фактически подменяет собой государственное СМИ. В том числе, по формированию общественного мнения среди граждан Республики Беларусь". Еврорадио поговорило с ним во время перерыва заседания:

- Мне все говорили, что это дело заглохнет, не дойдет до суда, но я оставался при своем мнении: что не заглохнет, что дойдет до суда.

Мне не понравилось отношение судьи к людям. Со мной он не грубо разговаривал, а вот с другими себе такое позволял, очень грубо говорил, повышал голос. У меня было восемь ходатайств, и практически все они были отклонены. Я считаю, что они были обоснованы. Например, самое элементарное первое ходатайство — о видеосъемке в зале заседания, на что судья сказал — это законом запрещено.

Когда разбираются мои дела, то всегда дают маленькие залы. Люди чуть ли не на коленках друг у друга сидят. Они знают, что если это Филиповича, то будет много людей, а вот другим, где человек 5-10 приходит, вот там дают огромные залы.

Было неожиданно, когда эксперт встал на нашу сторону. Я видел, что даже судья удивился, когда он встал и сказал, что youtube-канал трактовать как СМИ нельзя и что нельзя признавать Филипповича СМИ. Что это будет противоречить закону. Судья даже изменился в лице.

Они делали запросы в налоговую, что я, мол, получаю доход со своего канала. Ну да, я в 2016 году получил 100$ с партнерши. Ну да, я взял и заплатил с них налог — 13%, все оформил как положено.

Никаких свидетелей со стороны обвинения не было. Я объявлял ходатайство, чтобы пригласили для дачи показаний сотрудника милиции, который составил протокол, но мне в нем отказали. Мне очень хотелось услышать, почему он трактует закон так, как он хочет, а не как это диктует Конституция и объясняют эксперты.

После того, как высказался эксперт, мне кажется, что у них больше нет вариантов, кроме как вынести оправдательный приговор. Иначе это будет такой резонанс, и они, наверняка, это понимают.

Эксперт облисполкома Павел Борисов на суде сообщил, что видеоканал Филиповича "Гарантий нет" на Youtube нельзя причислить к СМИ и регистрация таких каналов законом не предусмотрена. Гомельский суд прекратил административное дело против блогера Максима Филиповича в связи с отсутствием состава правонарушения.