Белорусские сборные по футболу оденет Macron 2 22.07.2017, 9:21

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Белорусская федерация футбола решила сменить технического спонсора национальной и молодежной сборных страны.

Уже подписан контракт с компанией Macron, которая, таким образом, заменит в качестве партнера нашей футбольной федерации компанию Adidas.

Соглашение с новым техническим партнером рассчитано до 2022 года. Совместно с Macron разработан индивидуальный дизайн игровой формы национальной сборной. Macron будет поставлять нам полный спектр экипировки как для национальной, так и для молодежной (U-21) сборной.

Кроме того, планируется, что итальянская компания оденет также юношеские сборные всех возрастов и женские команды, сообщает АБФФ.

Менеджер по маркетингу компании Macron Франческо Мартинелли, курирующий контракт с АБФФ, сказал, что совместная работа с представителями Беларуси была очень полезной: «Мы сумели создать особенный и уникальный дизайн формы, в котором отражены традиции и история Беларуси».

Информации по поводу того, где и когда будет презентована новая форма наших футболистов, пока нет.