В Москве тысячи человек вышли на марш «За свободный интернет» 1 23.07.2017, 14:58

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Фото: The Russian Times

Организаторы акции выступают против цензуры в интернете.

Несколько тысяч человек вышли на марш «За свободный интернет» в центре Москвы. Они требуют отставки главы Роскомнадзора Александра Жарова. Акция согласована с мэрией столицы, передает «Радио Свобода».

Организаторы акции выступают против цензуры в интернете. Они также призывают российские власти реабилитировать осужденных за репосты и лайки в социальных сетях. 16 июля одноименная акция прошла в Санкт-Петербурге.

Согласно докладу правозащитной организации Freedom House, Россия входит в двадцатку стран с «несвободным интернетом». Перед уходом на каникулы Госдума одобрила дополнительные ограничения в интернете. В частности были приняты законы о запрете средств обхода блокировок и регулировании работы мессенджеров.