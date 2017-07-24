Белорусы завоевали шесть медалей на Европейском кубке по дзюдо в Минске 24.07.2017, 11:44

В турнире приняли участие около 400 спортсменов из 52 стран.

Белорусские спортсмены завоевали 6 медалей на Европейском кубке по дзюдо в Минске, сообщает БелТА.

Во второй день соревнований на высшую ступень пьедестала поднялся белорусский спортсмен Егор Воропаев (весовая категория - 90 кг), победив в финальном поединке атлета из Израиля Ли Кохмана.

Также золотую награду соревнований завоевал наш соотечественник Владислав Терпицкий (свыше 100 кг), он оказался сильнее дзюдоиста из Азербайджана Ушанги Кокаури.

Лидер мирового рейтинга белоруска Марина Слуцкая (свыше 78 кг) уступила в финале чистым броском боснийке Ларисе Керик и завоевала серебряную награду турнира.

Ранее золото завоевала Дарья Скрыпник (52 кг). На третью ступень пьедестала взошли Даниэла Казаной (63 кг) и Дмитрий Миньков (66 кг).

В общекомандном зачете белорусские дзюдоисты заняли первое место. В турнире приняли участие около 400 спортсменов из 52 стран. Соревнования в Минске являются проверкой сил перед главным стартом сезона - чемпионатом мира, который пройдет с 28 августа по 3 сентября в Будапеште.