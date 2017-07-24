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Гомельскому блогеру посоветовали направить энергию «в более полезное русло»

  • 24.07.2017, 15:47

Блогера, который поджег себя, а затем искупался в фонтане, оштрафовали за мелкое хулиганство.

Гомельского блогера, ставшего популярным благодаря видео с поджогом собственной спины и нырянием в городской фонтан, на днях вызывали в милицию. С подростком провели профбеседу, а его родителей обязали выплатить штраф за мелкое хулиганство. Административное наказание получил также приятель подростка, который помогал ему устроить челлендж, пишет tut.by.

Игорю Киржанову (себя он называет КIRZH) — 17 лет. Он только окончил школу. Говорит, что с выбором дальнейшего пути пока не определился. Лучше всего, по его собственному мнению, у него получаются челленджи. В них подросток ставит над собой эксперименты: выпивает за три минуты три литра молока, разгуливает по улице в манкини, ну и поджигает спину. Именно последнее эпатажное видео привлекло внимание сначала интернет-публики, а затем и правоохранителей. Для начала блогера пригласили на заседание комиссии по делам несовершеннолетних, где с ним провели беседу.

Ему было предложено направить свою энергию в более полезное русло. К примеру, поучаствовать в творческих городских мероприятиях, поработать волонтером. Парень обещал подумать, — рассказал официальный представитель УВД Виталий Пристромов.

Подросток уже удалил провокационные видео со своего канала. Тем не менее за мелкое хулиганство на Игоря все-таки был составлен протокол. Поскольку он несовершеннолетний, штраф должны будут заплатить родители. Также к административной ответственности привлечен и приятель блогера, который фигурирует на видео.

Я давно любил дурачиться. Некоторые учителя сомневались, адекватен ли я. Мою фамилию в школе уже знали все. Позже я плотно засел на Ютубе и подумал: если мое поведение цепляет людей, почему бы не снимать это на камеру? Знаете, у многих важнейшее — это деньги, а для меня есть еще более важная вещь — популярность, — рассказывал Игорь.

До того момента, как видеоблогером заинтересовались правоохранители, родители подростка не знали о его увлечении. О нем он планировал им рассказать чуть позже — когда станет более популярным.


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