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ПАСЕ выступила с жестким заявлением по Беларуси

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  • 24.07.2017, 22:19

«Пришло время прекратить это», - говорится в совместном заявлении Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Парламентская ассамблея Совета Европы осудила вынесение двух новых смертных приговоров в Беларуси. «Пришло время прекратить это», — говорится в совместном заявлении спецдокладчика ПАСЕ по отмене смертной казни Ива Крюштана и по ситуации в Беларуси Андреа Ригони, передает «Еврорадио».

«Парламентская ассамблея вновь и вновь подтверждает свое абсолютное неприятие смертной казни, которую рассматривает как акт пыток и бесчеловечного, унижающего достоинство обращения и, бесспорно, как самое серьезное из всех нарушений прав человека», — сказано в заявлении.

«Мы еще раз призываем белорусские власти присоединиться к европейской семье аболиционистов, введя в срочном порядке мораторий на смертную казнь. Ничто в Конституции или законодательстве Беларуси не мешает президенту Лукашенко или парламенту сделать этот шаг», — цитирует заявление euroradio.fm со ссылкой на tut.by.

21 июля в Могилеве были приговорены к расстрелу двое «черных риэлторов»: Игорь Гершанков и Семен Бережной. Еще два фигуранта дела получили длительные сроки заключения: Татьяна Гершанкова — 24 года, Борис Колесников — 22 года и 1 месяц.

В тот же день с призывом ввести мораторий на смертную казнь в Беларуси выступили генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд и пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Майя Кочиянчич.

Беларусь остается единственной европейской страной, которая применяет смертную казнь, но не готова менять свое законодательство.


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