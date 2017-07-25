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Минск затопило вечерними ливнями

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  • 25.07.2017, 22:03

Ливни будут продолжаться и ночью.

В Минск гроза пришла около 18.00. Некоторые улицы подтоплены — на улице Могилевской вода на проезжей части доходила до колесных арок: машины прижимаются к обочинам и боятся ехать дальше. Однако в МЧС отметили, что нештатных ситуаций пока не зафиксировано, передает tut.by.

Аналогичная ситуация и на Логойском тракте.

Ливни будут продолжаться и ночью, грозовая обстановка сохраняется. Оранжевый уровень опасности из-за гроз и шквалистого ветра объявлен в Беларуси и 26 июля.

Поплыли #Minsk #rain

Публикация от Kseniya Selopal (@ksenkaselopal)

Напомним, Брест также подтопило из-за сильного дождя. Тогда на город обрушилось более трети декадной нормы осадков.

Также под удар стихии попали другие города области. Как сообщают очевидцы, из-за ливня и плохой видимости водители на трассе М1 под Барановичами вынуждены были останавливаться на обочине.

Практически аналогичная ситуация и в другом городе региона — Барановичах.

#baranovichi

Публикация от Дмитрий (@zmicher1971)


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