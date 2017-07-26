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Белгидромет: Это был самый сильный дождь в Минске за всю историю наблюдений

  • 26.07.2017, 12:11
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Вечером 25 июля и в ночь на 26 июля в Минске выпало рекордное количество осадков.

С 9 утра 25 июля до 9 утра 26 июля сильные дожди отмечались на большей части территории Беларуси. Но столица оказалась в рекордсменах. В Минске выпало 77 мм дождя, 24 мм — с 18 до 21.00 вторника, а с 21.00 и до 4 утра — еще 53 мм осадков.

Это 87% климатической месячной нормы, — объясняет tut.by заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Рыбакова.

Кстати, в Самохваловичах зафиксировано еще больше осадков — 104 мм, то есть 116% от климатической нормы.

— Таких рекордных дождей в Минске еще не было за всю историю наблюдений, — говорит Светлана Рыбакова.

Похожий дождь Минск переживал в июле 1973 года, когда выпало 73,5 мм осадков.

— Город зачастую теплее, чем окружающая местность, на пару градусов, прогревается более интенсивно, поэтому именно над Минском была активная грозовая деятельность. Она развивалась на атмосферном фронте, разделяющем тропическую воздушную массу и более свежую массу, поступающую с запада Европы. Контрасты температур по стране были более 10 градусов. На северо-западе было около 20 градусов, на юго-востоке — 30-32. Вот такие контрасты температур и создали условия для активной грозовой деятельности, — говорит замначальника службы.

Тем не менее назвать прошедшую грозу летним Хавьером нельзя.

— Их нельзя сравнивать, сейчас не было сильных ветров, не было циклона.


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