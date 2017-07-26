Из-за непогоды самолеты «Белавиа» не смогли сесть в Минске 26.07.2017, 14:05

Фото: onliner.by

Им пришлось приземляться в Гомеле.

Непогода, которая вчера, 25 июля, бушевала в Минске, сказалась и на работе авиакомпаний. Самолеты «Белавиа», летевшие в столицу из Киева и Калининграда, вынуждены были приземлиться в Гомеле, пишет tut.by.

В Гомеле пассажиры пробыли в среднем полчаса. Как рассказали в Гомельском аэропорту, все прошло в рабочем режиме, все были готовы, ведь такое случается не в первый раз.

Так, в ноябре из-за неблагоприятных погодных условий в Гомеле приземлились сразу 7 самолетов, летевших из Европы и Санкт-Петербурга в Минск.

Напомним, вечером 25 июля и в ночь на 26 июля в Минске выпало рекордное количество осадков. Такого дождя в белорусской столице не было за всю историю метеонаблюдений.