закрыть
26 июля 2017, среда, 17:18
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Минчане плавали по затопленной столице на надувном круге

11
  • 26.07.2017, 14:31
  • 1,186

Пока минчане злились на вчерашний дождь, несколько молодых людей открыли купальный сезон.

Сегодня ночью в группе «Типичная Серебрянка» во «ВКонтакте» появилась фотография молодого человека, который под зонтом плывет в надувном круге по огромной луже. Героя снимка зовут Семен Толкачев. Ему 19 лет, учится на ветеринара в Смиловичском аграрном колледже и шутит: «Вчера с друзьями открыли плавательный сезон», пишет tut.by.

Пока минчане злились на вчерашний дождь, Семен с друзьями открыл купальный сезон.

Было около семи вечера, когда Семен с другом Владом сидели в пиццерии и смеялись, что домой теперь придется добираться вплавь.

Пока минчане злились на вчерашний дождь, Семен с друзьями открыл купальный сезон
Фото: личный архив Семена Толкачева

— А потом подошел Ваня — еще один наш друг, — рассказывает Семен. — Весь мокрый. Говорит, недалеко от Ленинского РУВД, на 2-м Велосипедном переулке есть низина, и там налило огромную лужу. Такую — выше колена. Мы не поверили, он стал показывать фотки на телефоне. Рассказывал, автобусы туда доходят, а потом высаживают пассажиров, потому что дальше не проехать.

Ребята смеялись, болтали, а дождь все лил. Чуть позже синоптики скажут: в Минске это был самый сильный ливень за всю историю метеонаблюдений.

— А потом кто-то из ребят предложил купить надувной матрас и поплавать по той огромной луже, — продолжает Семен. — Это весело. Да и я, например, этим летом еще не купался, вот и открыл бы купальный сезон.

Искать надувной матрас долго не пришлось: пиццерия располагалась как раз над "Гиппо". Вот только денег на покупку у ребят не хватило. Зато на скидке были надувные круги. Один такой друзья и взяли.

— Правда, когда мы пришли на место, лужа уже порядком сошла, — вспоминает будущий ветеринар. — Но все равно воды было выше щиколотки. В общем, плавать нормально!

Купались ребята часа полтора.

— Ну а что, — смеется молодой человек. — Лужа ведь метров пять! Было где разогнаться.

Прохожих, говорит, Семен они не видели: поздно. А вот автомобилисты посматривали на них зло. Может, шутит, завидовали.

— А как водичка, теплая?

— Не то чтобы… Но было и не холодно, — отвечает. — И сегодня никто из нас не заболел.

Разошлись друзья ближе к часу ночи. Круг себе забрал Семен. В принципе, плавать парень умеет, так что сейчас использует надувное плавсредство как лежак.

— Очень удобно смотреть сериалы.

— А вы с друзьями вообще по жизни авантюристы?

— Мы — веселые, — говорит Семен. — Думаем, во время следующего ливня купить надувного розового фламинго и поплавать по Немиге, там поглубже. Жаль, только стоит фламинго дорого.


Мнение

Лучший показатель агонии режима
Лучший показатель агонии режима Евгений Ихлов
Жизнь после Путина
Жизнь после Путина Игорь Яковенко
Лукашенко, как уж на сковородке
Лукашенко, как уж на сковородке Богдан Яременко
Маркетынгавая Беларусь
Маркетынгавая Беларусь Севярын Квяткоўскі


Интервью

Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра