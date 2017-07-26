Вайдас Салджюнас: Кремлевские пропагандисты в истерике 2 26.07.2017, 15:55

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Между Вильнюсом и Москвой разгорелась настоящая информационная война.

Поводом послужил короткометражный фильм о том, как литовские партизаны боролись с советской оккупацией после окончания Второй мировой войны. О том, почему в Кремле предпочитают свою версию истории и отрицают истинную, Charter97.org рассказал Вайдас Салджюнас, литовский политический обозреватель и военный эксперт.

- Представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова резко раскритиковала короткометражный фильм о литовских «лесных братьях», в дальнейшем МИД РФ развязал самую настоящую информационную войну с Литвой. Что, по вашему мнению, вызвало резкую реакцию российского ведомства?

- Для Москвы это, прежде всего, возможность напомнить свой российский нарратив истории, свою интерпретацию тогдашних событий. Во-первых, до сих пор Кремль транслировал свою версию событий при помощи информационно-телевизионных пропагандистских каналов и с подачи разнообразных так называемых аналитиков.

Сейчас мы наблюдаем, что Россия истерически интерпретирует историю, фактически повторяя схему небезызвестной антиутопии Оруэлла «1984» (например, отрицая тайные протоколы пакта Молотова-Риббентропа, сотрудничества с нацистами во время раздела Польши, общего парада с Вермахтом в Брест-Литовске и т. д.). Все это указывает, что Кремль понимает, что пути назад нет и нужно продолжать проталкивать удобную версию истории.

Кроме того, Кремль на самом деле испытывает раздражение и боль из-за того, что не только кто-то из ненавистных прибалтов осмеливается рассказывать другую, отличную от российской, версию исторических событий, но и НАТО соглашается с ними, считает партизан борцами за свободу.

- Насколько вероятно, что МИД России будет продолжать свою линию по отношению к истории балтийских стран?

- По моему мнению, Кремль успокаиваться не собирается, поэтому попытки распространения российской интерпретации исторических событий не прекратятся. Например, Россия наверняка будет пытаться действовать на Западе при помощи разнообразных информационных каналов, членов «пятой колонны», при помощи новых теле и видео фильмов, соответствующей литературы и вбросов якобы секретных документов в информационное пространство. Все это укладывается в схему, что сами страны Балтии вряд ли смогут победить в информационной войне с кремлевской пропагандистской машиной, а значит, им потребуется помощь НАТО.

В конечном счете, Россия сможет использовать вмешательство Альянса в информвойну в своих целях: для внутренней аудитории в России во время грядущих выборов или просто для дальнейшего укрепления образа стран Балтии как «фашистских государств».

- Чем на все это может ответить Министерство иностранных дел Литвы?

- Наш ответ уже прозвучал - инфографика в социальных сетях - Твиттере и Фейсбуке. Подобных акций требуется больше, нужно прилагать максимум усилий для того, чтобы пояснить нашу позицию, причем нам надо отвечать не только на русском, но и на английском языке. Уже сам тот факт, что НАТО приняло решение подготовить и распространить подобное видео, предугадывая острую реакцию Кремля, свидетельствует о том, что Альянс твердо нас поддерживает. Говоря без обиняков: при помощи союзников в эту партию игры мы готовы играть.