ЧМ-2017: Герасименя пробилась в финал на дистанции 50 метров на спине 26.07.2017, 19:31

Белоруска успешно стартовала на чемпионате мира по плаванию в Будапеште.

Белоруска вышла в полуфинал на дистанции 50 метров на спине. В своем предварительном заплыве Александра Герасименя финишировала первой. Её время – 27,65 сотых секунды, передает телеканал ОНТ.

Лучше в квалификации была лишь Янху Фу из Китая.

Полуфинал в этом виде программы в вечерней сессии. Сегодня будем болеть и за Илью Шимановича, он выступит в финале на 50 метров брассом. В главный заплыв он квалифицировался с седьмым временем. А Евгений Цуркин завершил выступление на дистанции 100 метров вольным стилем на стадии квалификации.