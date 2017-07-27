«Вода лилась до седьмого этажа» 27.07.2017, 10:56

В Барановичах пенсионеры всю ночь спасали свою квартиру от дождя.

Ливень, который прошел в Барановичах 25 июля, затопил жилье двух пенсионеров, проживающих на улице Парковой. По их словам, пострадали и квартиры, расположенные двумя этажами ниже. Скорее всего, потоп случился из-за ливневки, забитой мусором, сообщает intex-press.by.

Надежда живет на девятом этаже дома на улице Парковая, 53. Пенсионерка рассказывает, что их многоэтажке примерно 20 лет, 15 из них жильцы верхних этажей страдают от того, что во время дождей их квартиры заливает.

– То ли крышу изначально построили неправильно, то ли стройматериалы плохие, но как только дом сдали, каждое лето во время дождей у нас с мужем в квартире все стены мокрые, – рассказывает пенсионерка.

Она говорит, что неоднократно обращалась в ЖЭС, но «слесари приходили, латали крышу, а через какое-то время вода попадала в квартиру опять».

Проблема, по словам Надежды, разрешилась лет пять-шесть назад – когда она побывала на приеме у руководства ЖРЭУ.

– Не знаю, может, крышу сделали хорошо, а может, просто сильных дождей не было, но несколько лет мы жили спокойно, – говорит она.

«Вода лилась до седьмого этажа»

Несколько дней назад, по словам женщины, строители в их доме опять начали ремонтировать крышу. Вечером 25 июля, когда на Барановичи обрушился ливень, квартиру Надежды и ее мужа – тоже пенсионера- снова затопило.

– Залило – это мягко сказано. Вода лилась до седьмого этажа, – говорит женщина. – Мы почти до утра с тряпками и тазиками бегали, только два часа поспали – на мокрой кровати.

Надежда рассказала, что рабочие фирмы, которая ремонтирует крышу, «до часа ночи пробивали ливневки, которые были забиты мусором».

– Неужели перед тем, как начать ремонт, нельзя было предусмотреть то, что могут пойти дожди? Почему ни строители, ни ЖЭС этого не сделали? Получается, телега впереди лошади бежит, – возмущается женщина.

Во вторник, 26 июля, по словам женщины, к ней приходили представители ЖЭСа и «Белстройтехносервиса» – фирмы, которая ремонтирует крышу. Составили акт и пообещали сделать ремонт.

– Сказали, что это копейки будет стоить – побелить потолки и поклеить нам новые обои, – говорит Надежда. – А как мне с 80-летним мужем жить в такой сырости? Как просушить квартиру? Да и где гарантия, что при очередном ливне нас опять не затопит.

Получить оперативный комментарий в ОДО «Белстройтехносервис» Intex-press не удалось: телефон организации все время занят.