Руководитель «Калипсо Тур» проигрывала деньги клиентов в казино 3 28.07.2017, 17:40

2,121

Столичная турфирма «кинула» более сотни мечтавших о море клиентов.

Руководитель "Калипсо Тур" проигрывала деньги клиентов в казино, сообщила БелТА официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

"По информации следствия, полученные от клиентов деньги владелица ООО "Калипсо Тур" проигрывала в казино", - рассказала Юлия Гончарова.

Как сообщалось, руководитель ООО "Калипсо Тур" была задержана по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По предварительной информации, в результате манипуляций с продажей туров женщина завладела деньгами граждан.

С задержанной работают столичные следователи. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 УК Беларуси по материалам Октябрьского РУВД Минска. Директору турфирмы грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества.

В начале июля в Октябрьское РУВД столицы обратились граждане и сообщили о том, что ООО "Калипсо Тур" и ИП "Борздый Е.Г." оказываются некачественные туруслуги в виде поездок в Испанию, Грецию, Египет, Турцию, Чехию, Болгарию и Кипр. Были зафиксированы случаи неоказания подобных услуг.