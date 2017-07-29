Саакашвили может вернуться в Украину тайными тропами 4 29.07.2017, 10:17

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Михаил Саакашвили

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Экс-президент Грузии утверждает, что у него есть "много разных возможностей" для возвращения в Украину.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Если будет нужно мое присутствие на месте, я буду присутствовать на месте. Не проблема. Еще раз говорю: во времена Януковича я приехал вопреки его запретам. Я приехал и въехал сюда", – отметил он.

Также политик пошутил, что готов жить "в транзитной зоне аэропорта Борисполь".

"Там сделан хороший ремонт, мой друг там директор. Я надеюсь, что он найдет мне укромное место", – сказал экс-президент Грузии.

При этом он заверил, что "найдет возможности" для приезда в страну.

"Нет такого контроля, как они думают. Я со многими на связи в украинской службе. Я – бывший украинский пограничник. Пусть он (президент Петр Порошенко) об этом не забывает. Я знаю все входы и выходы в Украине", – подчеркнул Саакашвили.

26 июля Государственная миграционная служба Украины сообщила, что Порошенко издал указ о потере украинского гражданства Саакашвили из-за ложных данных, которые он указал при получении гражданства.