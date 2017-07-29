Польских священников высылают из Беларуси «за превышение скорости» 1 29.07.2017, 10:45

Тадеуш Кондрусевич

Обвинения не соответствуют действительности.

Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич сообщил, что за прошедшие три месяца у него состоялись несколько встреч с руководством администрации Лукашенко.

«Там обсуждались поднятые мной проблемы. Как мне кажется, они были услышаны и поэтому надеюсь на их решение. Отношения Церкви и государства не заморожены и развиваются. Строятся новые храмы, хотя разрешение на строительство получить нелегко», – говорит архиепископ, сообщает catholic.by.

«Хочется подчеркнуть хорошее взаимодействие в организации торжеств, как, например, Процессии Божьего Тела по улицам городов и деревень, паломничеств в различные санктуарии, , прежде всего, в Будслав, и сам будславский фестиваль. В этом году впервые будславские торжества транслировались в прямом эфире по государственному телевидению», – добавляет митрополит.

Вспоминая об одной из наболевших проблем – неполучении иностранными священниками разрешения на выполнение священнического служения в Беларуси – митрополит говорит, что чиновники аппарата Уполномоченного по делам религий и национальностей объясняют это наличием у некоторых священников многочисленных нарушений скорости в период с 31 июля 2016 года по 30 июля 2017 года.

«Согласно законодательству Беларуси, нарушение скорости два раза или более может стать причиной несогласования дальнейшей работы. В случае некоторых священников этот факт был заявлен как причина несогласования их услуги на ограниченный период в три или шесть месяцев», – говорит митрополит Кондрусевич, добавляя, что обвинение в нарушении скорости не всегда соответствует действительности.

«Парадоксальность ситуации в том, что на официальный запрос в МВД Миноблисполкома пришел ответ, согласно которому за указанный период у священников, работа которых не была согласована, отсутствуют административные правонарушения, которые позволяли бы это сделать», – говорит митрополит Кондрусевич.