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В Беларуси объявлен красный уровень опасности

  • 29.07.2017, 12:45
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29 июля на территории Гомельской и Могилевской областей ожидается сильнейший ливень.

Синоптики из Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды объявили о неблагоприятных погодных условиях.

Так, в утреннее время 29 июля на территории Гомельской и Могилевской областей ожидается сильнейший ливень. В связи с этим объявлен последний уровень опасности – красный.


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