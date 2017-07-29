Шендерович: Западные санкции действительно могут пойти на пользу России 1 29.07.2017, 13:46

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Виктор Шендерович

Фото: segodnya.ua

Реакцией Кремля на западные санкции является ярость.

Парадокс введения Западом санкций в том, что они могут оказаться на пользу России, но не ее президенту Владимиру Путину.

Об этом написал в Facebook российский писатель Виктор Шендерович.

"Судя по высочайшей, вполне бессильной, ярости, западные санкции действительно могут пойти на пользу России. А не Путину", – считает он.

Экономические санкции в отношении России были введены Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами весной 2014 года после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались.

В октябре 2015 года Путин заявлял, что западные санкции в отношении России идут стране на пользу. "Это импортозамещение, к которому нас подтолкнули партнеры, нам как нельзя на пользу идет. Поэтому здесь речь идет не о том, что мы создаем проблемы для своей экономики, – наоборот, мы только выводим ее на новые высокотехнологичные рубежи", – говорил тогда он.

Однако в октябре 2016 года Путин сказал, что европейские и американские санкции негативно влияют на российскую экономику, прежде всего в области обмена технологиями.