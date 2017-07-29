Названы лучшие страны мира для пожилых людей 2 29.07.2017, 16:32

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Американские ученые составили рейтинг стран, в которых старость проходит достойно.

Исследователи из Колумбийского университета назвали лучшие в мире страны для людей в возрасте, в которых старость проходит достойно и без ощущений тяготы.

Они разработали новый "барометр", который оценивает, как страны во всем мире адаптируются к резкому увеличению количества стариков в обществе, пишет The Independent (перевод — nv.ua).

Индекс состоит из различных социально-экономических показателей, отражающих статус и благосостояние пожилых людей в стране. К ним относятся производительность и взаимодействие, благосостояние, справедливость, сплоченность и безопасность.

В составленном таким образом рейтинге Норвегия заняла первое место, за ней следуют Швеция, США, Нидерланды и Япония.

Лучшие страны для старения:

"Теперь, когда ранее невообразимое количество пожилых людей живет дольше, крайне важно, чтобы мы перешли от нашего внимания к характеристикам отдельных лиц и их ближайшего окружения к такому, которое включало бы стратегию для всего общества, чтобы успешно адаптироваться к стареющему населению", - сказал профессор Джон Роу, доктор медицинских наук, который возглавлял междисциплинарную группу исследователей.

Отмечается, что Норвегия также возглавила рейтинг самых счастливых стран мира, а также стала третьей в списке лучших стран для жизни женщин.

"Индекс демонстрирует, что Соединенные Штаты - несмотря на общие проблемы с неравенством и социальной сплоченностью - хорошо справляются с тем, чтобы пожилые американцы были финансово обеспечены, продуктивны и заняты", - отметила Дана Голдман, доктор философии, заслуженный профессор и директор кафедры в Центре политики и экономики в области здравоохранения США.

"Индекс дает точный взгляд на то, насколько хорошо общество адаптируется к проблеме старения, - продолжила она. - Используя надежные и точные экономические и социальные показатели, этот инструмент позволяет странам более широко рассматривать как текущие условия, так и вероятные будущие демографические реалии".