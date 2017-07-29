Барановичского активиста не пустили к министру 29.07.2017, 18:07

Николай Черноус

Фото: «Радыё Свабода»

Попытка Николая Черноуса записаться на прием к Валерию Мурашко закончилась ничем.

Общественный активист Николай Черноус из Барановичей не смог попасть на прием к министру здравоохранения.

Основанием для приема стали многочисленные нарекания граждан на медицинское обслуживание в Барановичах, на некачественную работу врачей, на отсутствие в аптеках необходимых импортных лекарств, вообще на дороговизну лекарств. Но попытка записаться на прием закончилась ничем, рассказывает «Радыё Рацыі» Николай Черноус:

Позвонил, написал электронное письмо, пришел ответ: «Пожалуйста по телефону запишитесь к министру. Он будет вести прием в доме правительства». Но не так легко было туда дозвониться, срабатывало музыкальное сопровождение. По одиннадцати телефонам звонили в Минск, по одному ответили да еще с угрозой: «Больше сюда не звоните!».

Николай Черноус узнал, что 28 июля министр здравоохранения Валерий Мурашко наведается в Барановичи. Повторно выслал электронное письмо с просьбой принять его в Барановичах, но ответа не получил.