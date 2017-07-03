357 лет назад белорусские войска освободили Минск от московских оккупантов 8 3.07.2017, 11:35

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Враг был разгромлен и отступил.

Еще одно славное сражение, в котором белорусские войска разгромили московскую дружину — что поделаешь: именно Россия была основным противником в многовековой истории нашего государства. В июне 1660 года объединенная белорусско-литовская и польская армия под руководством гетманов Яна Павла Сапеги и Стефана Чарнецкого около небольшой деревушки Полонка добыла великую победу над втрое большей армией московского воеводы Ивана Хованского в войне России и Речи Посполитой 1654 - 1667 гг.

Блестяще спланированный упреждающий удар польско-литовских войск сорвал план наступления на Варшаву. Поражение московских войск повлекло за собой окончательное отпадение западной половины Великого княжества Литовского от царской власти и на какое-то время изменило соотношение сил.

Примечательно, что сегодня место разгрома русских войск активно используется для белорусско-российских военных маневров. Деревушка Полонка расположена всего в шести километрах от Обуз-Лесновского общевойскового полигона, который в последние годы частенько применяется для совместных оперативно-стратегических учений Беларуси и России.

3 июля белорусские войска вошли в Минск.