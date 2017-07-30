Брестчанам показали «автозак-альбинос» 7 30.07.2017, 12:57

Фестиваль «Город света» в Бресте не обошелся без курьезов.

Вчера, 29 июля, в Бресте прошел финал ежегодного международного фестиваля «Город света».

На мероприятии не обошлось без курьезов. МВД решило «удивить» брестчан и гостей фестиваля необычными автозаками – выкрашенными в белый цвет, сообщает в «Твиттере» издание «Виртуальный Брест».

Технику подогнали в центр города, и люди фотографировались с ней, сопровождая селфи ироничными комментариями о «праздничной расцветки» спецтранспорта МВД.