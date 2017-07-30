закрыть
30 июля 2017, воскресенье, 13:53
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Брестчанам показали «автозак-альбинос»

7
  • 30.07.2017, 12:57

Фестиваль «Город света» в Бресте не обошелся без курьезов.

Вчера, 29 июля, в Бресте прошел финал ежегодного международного фестиваля «Город света».

На мероприятии не обошлось без курьезов. МВД решило «удивить» брестчан и гостей фестиваля необычными автозаками – выкрашенными в белый цвет, сообщает в «Твиттере» издание «Виртуальный Брест».

Технику подогнали в центр города, и люди фотографировались с ней, сопровождая селфи ироничными комментариями о «праздничной расцветки» спецтранспорта МВД.


Мнение

Выпейте димедролу, чиновники
Выпейте димедролу, чиновники Ирина Халип
Фраў А., а-у-у!
Фраў А., а-у-у! Сяргей Законнікаў
Лучший показатель агонии режима
Лучший показатель агонии режима Евгений Ихлов
Жизнь после Путина
Жизнь после Путина Игорь Яковенко


Интервью

Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух