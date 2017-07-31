Лукашенко снова «наделал» долгов 12 31.07.2017, 10:35

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Внешний госдолг Беларуси с начала года вырос на 14,2% до $15,6 миллиардов.

Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 июля 2017 года составил $15,6 млрд, увеличившись с начала года на $1,9 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 14,2%, сообщает interfax.by со ссылкой министерство финансов Беларуси.

По данным Минфина, за январь-июнь 2017 года Беларусь привлекла внешние государственные займы на сумму $2 млрд 404 млн. В том числе привлечено $1,4 млрд за счет размещения еврооблигаций, $600 млн кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), $247,2 млн кредитов правительства и банков Российской Федерации, $83,5 млн кредитов банков Китая, $70,4 млн - кредитов Международного банка реконструкции и развития (МБРР), $2,9 млн - Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Погашение внешнего государственного долга с начала года составило $508 млн, в том числе $117,2 млн - банкам КНР, $182,1 млн - правительству РФ, $176,6 млн - ЕФСР, $31,2 млн - МБРР, $0,7 млн - США, $0,2 млн - ЕБРР.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 июля 2017 года составил Br9,6 млрд, уменьшившись с начала года на Br0,7 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 6,6%.

За январь-июнь размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических лиц и физических лиц на сумму $406,7 млн, погашено валютных и рублевых гособлигаций для юрлиц и физлиц на сумму $849,1 млн и Br60,5 млн.

Всего государственный долг Беларуси на 1 июля 2017 года составил Br39,7 млрд и увеличился с начала года на Br2,7 млрд, или на 7,4%.

Как сообщалось, по состоянию на 1 января 2017 года внешний госдолг Беларуси составил $13,6 млрд и вырос за 2016 год на 9,6%, внутренний госдолг достиг Br10,2 млрд, увеличившись за год на 5%.