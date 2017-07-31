Гомельский правозащитник: Милиция обязана официально извиниться перед Филиповичем 2 31.07.2017, 11:08

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Леонид Судаленко

«Стражи порядка» из Гомеля проиграли два процесса известному блогеру.

31 июля вступает в законную силу постановлением суда Советского района Гомеля, по которому административное преследование известного гомельского блогера Максима Филипповича за ведение стримов на канале «Гарантий Нет» на YouTube остановлено из-за отсутствия состава правонарушения.

«Гомельская Весна» спросила юриста Леонида Судаленко об ответственности тех, кто начинает проигрышные процессы.

Правовед подчеркивает, что в деле Максима Филиповича «стражи порядка» из Советского РОВД Гомеля дважды предпринимали попытку привлечения блогера к ответственности. Первый раз суд по своей инициативе направил дело на доработку в районный отдел милиции, второй раз вообще прекратил его.

«После вступления отказного постановления в законную силу (31 июля) направим в Советский РОВД требование о принесении Максиму Филиповичу официального извинения за причиненный участковым милиционером вред. Такое право предоставляется каждому главой 13 (1) ПИКоАП», - заявил Судаленко.

Напомним, основанием для составления в отношении блогера протокола стал рапорт, поступивший в Советский РОВД из милиции общественной безопасности УВД Гомельского облисполкома. В нем отмечалось, что на YouTube есть канал «Гарантий Нет», зарегистрированный Филиповичем, на который подписаны 24,3 тысячи человек, а «общее количество просмотров контента составляет более 5,3 миллиона единиц».