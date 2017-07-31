Лидер предпринимателей в Полоцке: Родные меня полностью поддерживают 2 31.07.2017, 12:59

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Геннадий Берденев

Фото: соцсеть «Одноклассники»

Геннадий Берденев продолжает бороться с доносчиками и слугами режима.

В марте 2017 года на одного из лидеров независимого профсоюза «Солидарность», предпринимателя из Полоцка Геннадия Берденева было возбуждено уголовное дело по ст. 368 Уголовного кодекса (Публичное оскорбление президента Республики Беларусь — предусматривает наказание в виде штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок) по заявлению другого предпринимателя — Сергея Ковалева из Новополоцка, с которым Геннадий вeл переписку в комментариях в социальной сети «Одноклассники». Геннадий Берденeв рассказал «Белорусскому документационному центру», как всe происходило.

— Геннадий, с чего всe началось? За что Сергей Ковалeв написал на вас заявление? Вы с ним лично знакомы?

— С Сергеем Ковалевым я лично не знаком, знаю, что он предприниматель из Новополоцка. В марте мы активно проводили кампанию по защите прав предпринимателей, в т.ч. в социальных сетях — выставляли статьи, информацию о предстоящих митингах и т.д. Вот под этими статьями Сергей Ковалев начал оставлять свои гнусные комментарии. Угрожал, что сдаст нас всех властям, что мы за все ответим... В одной из таких переписок Ковалев резко изменил тактику и начал писать, что я якобы сотрудничаю с милицией. И у него есть копии моих допросов, которые он выставит на всеобщее обозрение. На это я ему написал, что он провокатор и, дословно «ментовской жо…олиз» — именно за эту фразу Коваленко и зацепился и написал на меня заявление за оскорбление его чести и достоинства и за оскорбление Лукашенко.

— То есть на самого Лукашенко вы ничего не писали?

— Да. Ковалeв написал, что я систематически выставляю посты и комментарии, где оскорбляю Лукашенко. После его заявления ко мне в квартиру пришли с обыском, конфисковали планшет и отправили его в Витебск для проведения лингвистической экспертизы. Несколько раз вызывали на допросы и опросы, чаще всего в дни проведения митингов предпринимателей. Полагаю, чтобы изолировать меня от участия. Из разговоров с другими предпринимателями я узнал, что Ковалев уже не в первый раз угрожает политически активным предпринимателям — постоянно пишет «кляузы», натравливает проверяющие органы. В июле мне вернули планшет, следователь сказал, что дело не закрыто — следствие продолжается.

— Какие у вас прогнозы по этому делу?

— Сложно сказать, даже если не будет суда — они специально будут тянуть время, чтобы подавить мою общественную активность, не позволить мне организовывать и участвовать в протестных акциях.

— Как ваши родные отреагировали на происходящее?

— Конечно, это слезы и нервы. Но самое главное для меня: родные меня полностью поддерживают.