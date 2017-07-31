Пять вариантов подработки, с которыми справится каждый

Пять вариантов подработки, с которыми справится каждый1
- 31.07.2017, 19:03
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Эксперты составили подборку вариантов подработки, которые доступны практически всем.
Эти предложения нанимателей не требуют специальных профессиональных знаний и опыта работы, пишет tut.by.
«Тайный покупатель»
«Тайный покупатель» посещает торговую точку, как обычный покупатель, оценивая качество обслуживания персоналом в различных компаниях: магазинах, кафе, банках и т.д. По итогу визита тайный покупатель заполняет специальную форму и пишет отчет. К примеру, один из работодателей готов платить от 10 рублей за 1 визит. Как правило, размер вознаграждения зависит от сложности проверки. Тайные покупатели и интервьюеры востребованы не только в Минске, но и в других городах: Бобруйск, Жодино, Витебск, Гродно, Могилев, Новополоцк, Брест.
Интервьюер
Работа интервьюера заключается в проведении опросов. Так, департамент маркетинга и PR БПС-Сбербанка приглашает на работу по договору подряда интервьюера. Заработную плату обещают от 280 рублей на руки.
Оператор колл-центра
На частичную занятость некоторые из компаний готовы рассматривать операторов колл-центра. Например, ООО МенюБай ищет сотрудников на обработку телефонных и онлайн-заказов клиентов в утреннюю, дневную и ночную смены. Заработная плата — от 350 рублей на руки.
Промоутер
Промоутеры, как правило, раздают листовки. ООО "Доминоспицца" приглашает на работу промоутера по индивидуальному графику работы. Заработная плата — от 500 BYN до вычета налогов. Работу промоутером на 0,5 ставки по 4 часа в день предлагает "Евроопт".
Мерчендайзер
Мерчендайзер — это специалист по продвижению продукции в розничной торговле. Обычно в его обязанности входит контроль наличия ассортимента на полке и выкладка товара. Некоторые компании ищут мерчендайзера выходного дня — например, "Белпродукт" и Danone Belarus.