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Лукашенко назначил главного по контрразведке в КГБ

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  • 31.07.2017, 19:34
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Начальником управления военной контрразведки КГБ стал Константин Кучинский.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко 31 июля подписал указы о назначении, сообщает пресс-служба диктатора.

Начальником управления военной контрразведки Комитета государственной безопасности назначен полковник Константин Кучинский.

Генерал-майор Александр Назаренко освобожден от данной должности и уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

Также сегодня диктатор назначил Олега Латышевича судьей Верховного суда бессрочно с последующим согласованием данного назначения с Советом республики нацсобрания.

В свою очередь, Руслан Юмагужин освобожден от должности судьи Верховного суда в связи с выходом в отставку с последующим уведомлением о его освобождении Совета республики национального собрания.


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