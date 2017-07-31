Лукашенко назначил главного по контрразведке в КГБ

Лукашенко назначил главного по контрразведке в КГБ10
- 31.07.2017, 19:34
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Начальником управления военной контрразведки КГБ стал Константин Кучинский.
Правитель Беларуси Александр Лукашенко 31 июля подписал указы о назначении, сообщает пресс-служба диктатора.
Начальником управления военной контрразведки Комитета государственной безопасности назначен полковник Константин Кучинский.
Генерал-майор Александр Назаренко освобожден от данной должности и уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.
Также сегодня диктатор назначил Олега Латышевича судьей Верховного суда бессрочно с последующим согласованием данного назначения с Советом республики нацсобрания.
В свою очередь, Руслан Юмагужин освобожден от должности судьи Верховного суда в связи с выходом в отставку с последующим уведомлением о его освобождении Совета республики национального собрания.