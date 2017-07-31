В «Белэнерго» объяснили, почему центр Минска остался без света
- 31.07.2017, 21:32
Сегодня в центре Минска были обесточены несколько улиц.
Сегодня, 31 июля, в центре Минска в 16.00 были обесточены несколько улиц. Стали трамваи, здания остались без света, остановились лифты. В «Белэнерго» пояснили tut.by, почему пропала электроэнергия в городе.
В Советском районе в зданиях не было электричества на Орловской, Некрасова, пл. Бангалор, Сурганова, Коласа, Хоружей, Куйбышева, Старовиленском тракте.
«Первопричиной отключения света стало проведение несогласованных земляных работ организацией «Минскремстрой» в охранной зоне кабельной линии 10 кВ и порыв этой кабельной линии на станции «Сторожевская», — рассказал начальник информационно-аналитического отдела ГПО «Белэнерго» Александр Мальков.
Мальков также сообщил, что пожара на станции не было — только задымление при повреждении оборудования, которое устранили проветриванием.
Движение троллейбусов и трамваев было восстановлено в 17.50.
В РУП «Минэнерго» сообщили, что по состоянию на 19.50 всем ранее отключенным потребителям восстановлено электроснабжение.