Экономика пикирующей области Петр Мигурский, 6tv.by

31.07.2017, 22:24

Петр Мигурский

Фото: 6tv.by

Негативные тенденции в экономике Могилевской области принимают все более нарастающий характер.

В I полугодии 2017 г. в Могилевской области в основной капитал использовано 485,3 млн. рублей инвестиций, или в сопоставимых ценах 68,3% к уровню I полугодия 2016 г.

К сожалению, негативные тенденции в экономике Могилевской области принимают все более нарастающий характер. Судите сами, валовой региональный продукт (ВРП) по итогам работы за 1 полугодие 2017 г. снизился на 3,6% к соответствующему уровню 2016 г. (в 2016 г. падение показателя произошло только на 1,4%). Продукция сельского хозяйства снизилась на 4,1%, объемы строительства уменьшились на 32,1%, ввод жилья к заданию выполнен только наполовину. Перевезено грузов только 81,6% к уровню прошлого года, оптовая торговля сократилась на 2,5%, розничная – на 0,5% (при этом вдвое в области увеличилось количество магазинов «Сэконд хэнд»), товарооборот общественного питания сократился почти на 4%. Эти результаты получены на фоне ускоряющихся темпов снижения численности населения области – в 2016 г. на 0,3%, в 2017 г. на 0,4%. «Ударными» темпами уменьшается численность занятых в экономике – в 2016 г. на 1,7% к уровню предыдущего года, в 2017 г. – на 2,2%. Чем не повод бить тревогу на всех уровнях?

Правда, у чиновников есть очень сильные аргументы в пользу поступательного развития области. В первую очередь, это «успехи» в промышленности – рост объемов производства в 1 полугодии 2017 г. составил к уровню прошлого года 6,6%. Экспорт товаров вырос на 29,1%, услуг – на 37,8%. Реальная зарплата также выросла – на 2,7%. Порадуемся за нас.

Увы, есть и, минимум, три «ложки дегтя» в железные аргументы сторонников существующей экономической модели развития Могилевской области.

Первая ложка: каким образом рост заработной платы скажется на жизненный уровень реальных безработных, которых в области за 1 полугодие стало на 1700 человек больше?

Вторая ложка: прибыль за полугодие увеличилась в 2,5 раза, а рентабельность реализованной продукции – на 0,4%. При этом, денежная выручка от реализации возросла на 8,5%, а вот ее себестоимость – на 9,2%. Может, мы чего не знаем или не понимаем в эксклюзивной арифметике-статистике области?

Третья ложка: на фоне фантастического роста прибыли количество убыточных предприятий области увеличилось на 13,8%, а их удельный вес возрос до 20,2% (в 2016 г. – 17,8%).

Можно и еще добавить пару незаметных для обывателя ложек. Например, темпы роста зарплаты опережают рост производительности труда на 1 %. Еще пример: удельный вес отгруженной инновационной продукции снизился к 2016 г. на 1,6 ПП (процентных пункта). Заметьте, это происходит на фоне роста экспортных поставок, коими и должна быть инновационная продукция. А вот у нас что-то не получается на фоне миллиардов долларов инвестиций в модернизацию производств. Не парадокс ли это?

Все селу

Традиционно принято считать, что Беларусь (и Могилевская область также) является аграрной страной. Позвольте, но это суждение было справедливо несколько десятилетий назад! Сегодня доля продукции сельского хозяйства в ВВП страны составляет в пределах 5%, та же ситуация и в Могилевской области. Основная доля ВРП за промышленностью и услугами, но никак не за сельским хозяйством. Впрочем, выяснить истинный показатель доли сельскохозяйственного производства в ВРП области простому аналитику не представляется возможным – в статистике мы видим показатель «сельское, лесное и рыбное хозяйство». Что ж, попробуем отталкиваться в размышлениях от комплексного показателя этих разнородных отраслей – определенные пропорции должны же соблюдаться.

Так вот, на фоне снижения инвестиций в экономику области в целом, на село их поток увеличился на 17%, а доля в общих инвестициях составила 18,7%. При этом, строительство «недобрало» в инвестициях 32,1%, торговля – 10,7%, творчество, спорт и отдых – 48,6%. Рекорд за транспортной деятельностью – только 12,6% к уровню прошлого года.

Кстати, сельское хозяйство в 1 полугодии 2017 г. уже успело «эффективно» поработать на экономику области – кормов заготовлено на 27,5% меньше, чем в прошлом году. А сена умудрились заготовить меньше в 2 раза! Впрочем, это вовсе не инвестиционный парадокс, а нормальное состояние проедания финансов безответственной «вертикалью» на местах. И в центре тоже.

Отблагодарили

Статистика суха в восприятии и показатель снижения объемов производства сельскохозяйственной продукции не всеми воспринимается адекватно. Тем более, что постоянно мы слышим о достижениях в молочном скотоводстве и заверениях местных чиновников о скором выходе на 5 тысячный рубеж по среднегодовым надоям на 1 корову. Что ж, в Могилевской области возможно всё. Тем более, что производство молока в I полугодии 2017 г. увеличилось на 3,3%, а средний удой молока от коровы в сельскохозяйственных организациях составил 2 157 килограммов, что на 114 килограммов (на 5,6%) больше, чем в I полугодии 2016 г. Но та же статистика подставляет подножку радужным фантазиям чиновников. Производство молокозаводами цельного молока почему-то не увеличилось (100% к уровню прошлого года). Правда, возросло производство масла сливочного на 18%, но меньше на 18,7% произвели сыров. И где тут бурный рост в переработке молочной продукции? Или опять себя проявляют «шалунишки от статистики»? При росте надоев молока вдруг мы видим снижение на 0,2 ПП удельного веса реализованного молока в общем объеме производства (товарность). При этом, наиболее низкая товарность молока отмечена в сельскохозяйственных организациях Чериковского (83,1%), Глусского (84,4%), Кричевского (85,4%) и Дрибинского (85,7%) районов. Это старые уловки мудрых руководителей хозяйств и районов – списывать несуществующее молоко на выпойку телят. Ну, и Бог с ним (как говорят) – пусть дояркам от этого зарплата только растет.

Есть беда для молочного скотоводства области пострашнее: за 1 полугодие на 1,6% уменьшилось поголовье дойных коров (2,9 тыс. голов). Который год отличается в этом плане Бобруйский район – поголовье коров снижено на 4,8% (500 голов). Сравните с планами инвестирования в новое строительство молочных комплексов примерно на это же поголовье и дело уже не в парадоксах, а в абсурдном поведении чиновников всех рангов.

Добавим, что в Могилевской области с начала года сократилась реализация мяса скота и птицы на 6,3 тыс. тонн (на 6,4%), хотя поголовье скота на откорме и увеличилось. Тут мы видим опасность скатывания в пропасть экстенсивного пути развития мясного скотоводства. Кстати, колбасных изделий мясокомбинатами произведено на 13,6% меньше уровня предыдущего года, что подтверждает проблемы в мясном скотоводстве.

Еще хуже ситуация с производством яиц – оно снизилось с начала года на 21,2%.

По итогам работы за 1 полугодие только 7 районов Могилевской области обеспечили прибавку в производстве сельскохозяйственной продукции – отличились особо Чериковский (118%) и Хотимский (103%) районы. Хуже всех поработали Дрибинский (87,0%), Мстиславский (86,2%) и Глусский (74,5%) районы. И как там живут и работают люди на селе?

Финансовый бал чиновников

Увы, всесилие чиновников проявляется и в инвестиционных процессах. Они решают вопросы специализации районов и хозяйств, где и что строить, кому давать деньги и на какие статьи их использовать. В 2016 г. все районы области снизили объемы инвестирования в экономику (только г. Бобруйск сумел на 6,9% увеличить) к уровню 2015 г. В текущем же году ситуация кардинально изменилась. И это отразилось на объемах инвестиций в каждом районе. Особенно благоприятна инвестиционная обстановка в Славгородском (340%), Быховском (300%), Глусском (наконец-то, 246%), Кличевском («Дожинки», 175%), Осиповичском (173%), Хотимском (128%). Можно с уверенностью ожидать значительной прибавки в производстве продукции в этих районах. Ряд районов нарастили инвестиции в незначительных объемах: Белыничский и Кричевский (по117%). Но есть ряд районов, в экономику которых сегодня закладывается инвестиционная составляющая разрушения экономики. И если Шкловский район (71,8%) может прожить на нагулянном инвестиционном «жирке» и перспективе инвестиций в ООО «Купаловское» несколько лет, то иным районам прямой путь в регресс. Среди них Мстиславский (73%) и Могилевский (40%) районы, хотя еще есть время изменить ситуацию к лучшему. Но что происходит с успешным Кировским (17,2%) и весьма проблемным Бобруйским (8,9%) уму не постижимо. Создается впечатление, что ряд районов брошены на «съедение» кризисным явлениям – чиновники или не понимают глубину негативных последствий подобного отношения к судьбе области, или делают это сознательно с только им известной целью. Но финансовый бал горек реальным похмельем экономических удручающих показателей Могилевской области. Впрочем, бал в самом разгаре – о последствиях думать еще рано, а может и некому.

Петр Мигурский, 6tv.by