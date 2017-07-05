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Фотофакт: В НАСА нашли «лицо» на Марсе

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  • 5.07.2017, 9:58
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Фото: NASA

Орбитальная станция Mars Odyssey сделала удивительное «открытие».

Орбитальная станция Mars Odyssey обнаружила на Марсе геологический рельеф, напоминающий человеческое лицо. Снимок доступен в фотожурнале НАСА, пишет lenta.ru.

Изображение сделано научным инструментом THEMIS (Thermal Emission Imaging System) станции Mars Odyssey. «Ты видишь то же, что и я? Это лицо смотрит на меня?» — пошутило НАСА о новом изображении «лица».

Ранее популярность приобрела фотография, сделанная в 1976 году станцией Viking 1. На ней можно рассмотреть рельеф в форме человеческого лица. Человекоподобие оказалось иллюзией, вызванной игрой света и тени, а также низким разрешением камеры космического аппарата.

Автоматический аппарат Mars Odyssey был запущен к Марсу 7 апреля 2001-го. 24 октября того же года он достиг Красной планеты.


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