«По ценам Минск уже как Москва» 6 5.07.2017, 14:16

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Фото: ФК «Минск»

Сербский футболист рассказал, почему белорусы не живут, а выживают.

Неманья Чович — сербский футболист и нападающий футбольного клуба «Минск». 26-летний игрок входил в дублирующий состав итальянской «Пармы» и мечтал выступать в серии А, но в 2015 году жизнь забросила Неманья в Беларусь. В проекте «Легионеры» он рассказал о том, что значит играть в стране, где футбол равно религия, чем его отталкивают минские рестораны и почему белорусская мода ― это привет из СССР, пишет tut.by.

Неманья играл за клубы Италии, Сербии, Казахстана, Греции и вот уже пошел третий год, как он работает в Беларуси.

― Из тех стран, где я выступал, Беларусь больше всего похожа на Казахстан. В Сербии и Италии страстно любят футбол. Понимаете, в маленькой Парме с населением 450 тысяч человек даже бабушка знает имена игроков основы. Футбол в Италии и Беларуси ― это небо и земля. На Апеннинах им действительно интересуются ― все в курсе, что за команды встречаются в ближайшие выходные.

Может быть, здесь узнают игроков БАТЭ, но на матчи остальных команд приходит невероятно мало зрителей. В Беларуси люди активнее следят за хоккеем, ваш президент любит этот спорт. Хотя я его практически не смотрю ― даже шайбу с трудом вижу во время игры.

Серб считает, что популярность белорусского футбола можно повысить при помощи эффективного маркетинга.

― В Италии у каждого клуба есть свой канал ― целый день там транслируются футбольные передачи. Может, стоит равняться на хоккейное «Динамо»? Если сравнивать с футбольными стадионами, то их инфраструктура серьезно выигрывает. Посмотрите на старый стадион «Трактор». Думаю, болельщики обращают внимание на удобство комплекса, прежде чем приходят на матч.

«В Сербии за всю жизнь не соберу столько бумаг, сколько в белорусских госструктурах требуют за день»

Одной из причин низкой посещаемости матчей Чович называл ранее пропасть между зарплатами футболистов и среднестатистических белорусов. Интересуюсь, было это сказано в шутку или всерьез.

― Возможно, это действительно влияет. Даже когда я еду в такси и водитель узнает, что я футболист, сразу спрашивает: «А сколько ты зарабатываешь?». В Сербии так не принято — подобные вопросы считаются некорректными. А если озвучиваю зарплату, то реакция стандартная: «О! Так тебе хорошо живется».

На самом деле я и сам замечаю, что в Беларуси почти нет среднего класса: есть очень богатые, разъезжающие на дорогих авто, и остальные люди, живущие довольно скромно. Хотя в белорусском футболе крутятся намного меньшие деньги, чем в сербском. За молодых талантов у нас выкладывают миллионы долларов, а здесь такая сумма выйдет, только если сложить все трансферы за пять лет. На днях, например, прочитал новость, что итальянская «Фиорентина» заплатила 5 миллионов евро за 18-летнего сербского футболиста из «Партизана».

Неманья Чович отмечает, что, белорусы, как и сербы, скорее, не живут, а выживают. Хотя его соотечественники умеют наслаждаться моментом несмотря на обстоятельства.

― В наших странах люди стремятся пережить каждый день. Средняя зарплата в Сербии ― 350 евро, 120 из которых надо отдавать на коммуналку. При этом, если зайти в сербскую кофейню в 11 утра или семь вечера, все столики будут заняты. А в Беларуси я с трудом могу найти компанию на кофе. В клубе играет македонский футболист Дарко Мицевски, с которым чаще всего и выходим на обед или ужин.

Я живу на Комсомольской улице, поэтому часто заглядываю выпить капучино в соседнее кафе «Эльяна». Заметил, что среди посетителей ― одни арабы. Белорусов там практически нет. Когда отрастил бороду, меня начали принимать за постоянного клиента из этой группы. Однажды официантка даже спросила: «А вам можно свинину?». Не очень хочу, чтобы меня ассоциировали с частыми гостями кафе ― не разделяю их взглядов: мужчины все время курят кальян, рассматривают женщин, как будто никогда раньше не видели.

У меня есть белорусский друг не из мира футбола, который рассказывает: чтобы нормально жить в Минске ― надо трудиться на двух работах. Наверное, поэтому белорусам не до кафе. Думаю, столичному жителю для комфортного существования надо зарабатывать около тысячи долларов.

Неманья привык, что игроки итальянских и сербских клубов после тренировки спокойно расслабляются в кофейнях, общаются с друзьями, отдыхают, ни о чем не заботясь, до восьми вечера.

― А белорусские спортсмены все время куда-то спешат. Не представляю, какие у них дела, кроме футбола? В Минске я тоже включен в монотонный и довольно скучный образ жизни: работаю, возвращаюсь домой, валяюсь и смотрю сериалы или фильмы.

Зато хватает забот, когда оформляю документы в белорусских госструктурах. Чтобы заверить официальную бумагу, надо обойти несколько инстанций: без одной печати невозможно получить другую. В Сербии за всю жизнь не соберу столько бумаг, сколько в Беларуси требуют за день. У нас все проще ― люди чувствуют себя свободнее. Белорусы боятся штрафов, строго чтут порядки, а сербы, кажется, уже привыкли платить за два-три нарушения в месяц и не переживать.

«Сравните пиццу в настоящем итальянском ресторанчике и в якобы итальянской пиццерии в Минске»

Говоря о наших заведениях, футболист отмечает проигрышную позицию белорусских ночных клубов и ресторанов в сравнении с европейскими аналогами.

― Цены у вас выше, чем в Сербии, особенно на дискотеках. В прошлом году все было дешевле, а теперь Минск по ценам как Москва. Жители Италии и Сербии любят хорошо поесть ― там действительно хватает баров с отличной кухней. Сравните пиццу в настоящем итальянском ресторанчике и в якобы итальянской пиццерии в Минске. Жена часто приезжает в Беларусь и замечает, что здесь блюдо с тем же названием подают по-другому: салат «Цезарь» в Сербии ― это огромная порция для сытного обеда, а здесь приносят маленькие тарелочки, чтобы посетитель заказывал еще и еще.

Существенно отличается и отношение к моде. Итальянцы, как и сербы, любят одеваться красиво, а в Беларуси люди не умеют выглядеть стильно. Сразу замечаю: если прохожий хорошо одет ― это спортсмен или какой-то обеспеченный человек. В большинстве своем белорусы наряжаются так, что я даже не могу подобрать слов, ― у нас такого не увидишь.

Молодые белоруски одеваются, как у нас бабушки. В Сербии днем не встретить девушек на высоких каблуках и с ярким макияжем. Думаю, это связано с тем, что вы все еще ориентируетесь на Россию, а не Европу. В Минске нет даже Zara. Многие европейцы закупаются именно там, потому что одежда за 20 евро из Zara выглядит почти так же, как за 1000 из других магазинов. А здесь я хожу в торговый центр «Замок» и не могу выбрать даже одной майки, которая еще и стоит на 30−40 процентов дороже, чем в Европе.

Фото: ФК «Минск»

Первый белорусский сезон Чович провел в солигорском «Шахтере». Там он прочувствовал огромную разницу между жизнью в столице и небольшом городе.

― Я просто не был готов к такому: Солигорск ― маленький город, где всего два заведения — «Амстердам» в «Короне» и спорт-кафе «Хет-трик». Для меня один год тянулся, как три. Еще в Казахстане заметил, что в ваших странах средства вкладывают в столицу, а остальным городам уделяют меньше внимания. В сербском городке на 120 тысяч населения найдется немало мест для отдыха и развлечений. Когда только перебрался из Солигорска в Минск, наслаждался разнообразием. Но вот пошел второй год жизни в белорусской столице ― и уже стало скучно.

Я заметил интересный нюанс: в европейских городах сразу понятно, где находится центр. Это, как правило, старая часть, в которой сосредоточено все — кафе, магазины, толпы людей. А Минск настолько большой, что я так и не определился, что является центром.

«Всю неделю минчане заняты делами, а потом приходит пятница ― и они просто напиваются»

Неманья достаточно свободно общается на русском. Он старается изучать язык страны, в которой играет. Только в Казахстане и Греции схема не сработала: учить казахский не было необходимости (в клубе играло много балканцев, с которыми можно было общаться «на своем»), а в Греции футболист сыграл всего три матча и вернулся в Беларусь.

― Итальянский освоил в Парме где-то за полгода. Клубы там заинтересованы, чтобы ты как можно скорее заговорил на местном языке и свободно общался с тренерами (в Италии меня даже записали на курсы). А русский я выучил в повседневном общении. Для сербов это несложный язык, потому что 50 процентов слов у нас пересекаются. Кстати, когда разговариваю на сербском в Минске, окружающие путают его с польским.

По словам игрока столичного клуба, белорусы ― довольно закрытый народ, который часто находится в напряжении.

―Люди все время куда-то бегут: неделю минчане заняты делами, а потом приходит пятница ― и они просто напиваются. Складывается ощущение, что местные живут от выходных до выходных. Честно, больше всего меня поразило то, сколько людей здесь выпивает. Невозможно представить, чтобы в Сербии девушки сидели в кафе и пили водку или пиво посреди рабочего дня. Ладно еще мужчины, но женщины, пьющие пиво, ― это ненормально. Наши девушки могут заказать вечером вина или водку с соком, но если начать в обед, каким же ты будешь на протяжении дня?

Фото: ФК «Минск»

Неманья всего 26 лет, но он ярый противник социальных сетей. Футболист обновляет страницу на Facebook не чаще двух раз в год и сожалеет, что молодежь так зациклена на красивой виртуальной картинке в Instagram, под которую корректирует образ жизни.

― Меня бесит эта виртуальная реальность. Судя по странице в Instagram, человек всегда красив и дорого одет. Он питается в отличных ресторанах, занимается спортом, а в реальности… Замечаю, что молодые футболисты копируют звезд топ-клубов: только какой-то игрок с мировым именем сделает пост ― белорусская молодежь сразу старается подражать ему.

Вообще, с каждым годом молодое поколение футболистов все меньше проявляет уважение к старшим партнерам (и это заметно не только в Беларуси). Помню, я смотрел на взрослых игроков, как на богов. Если в юном возрасте мы попадали в основу, то дорожили этой возможностью, много работали, слушали советы опытных спортсменов. А сейчас молодые не лезут за словом в карман ― сразу отвечают старшим. Я даже пробовал беседовать с ними, но потом понял: это бесполезно. В прошлом сезоне оставил на поле слишком много нервов — надо и здоровье поберечь.