В каких усадьбах и гостиницах Беларуси можно отдохнуть с домашними животными 5.07.2017, 15:32

В нашей стране есть более ста мест, где будет удобно и уютно всем, включая и домашних питомцев.

…Вот и наступил долгожданный отпуск. Можно паковать чемоданы и собираться в дорогу. Но как быть с домашними питомцами: собакой, кошкой, попугаем, черепахой, кроликом, гекконом или хомячком? Пристроить их даже на короткое время не так просто. Разумеется, варианты есть: оставить зверей дома и попросить близких или друзей их навещать, кормить и выгуливать, отправить в специальные гостиницы (их, правда, немного, да и стоит это недешево) или все-таки взять с собой, пишет tio.by.

…Длительное путешествие с домашним любимцем – это то еще испытание (и это утверждение опять же не голословное, а основанное на собственном опыте!). Стресс испытывают все участники поездки – как хозяева и все те, кто находится поблизости, так и ваши любимцы. И это вполне объяснимо: перемена обстановки, новые люди, новые запахи и звуки… Есть от чего начать волноваться! Поэтому не стоит подвергать себя и своих собак и кошек подобным неприятным ощущениям, есть варианты провести отпуск вместе в здешних местах. Тем более что у родных пенатов вполне можно выбрать место, где будет удобно и уютно всем, включая и домашних питомцев. По самым общим подсчетам их в Беларуси насчитывается более ста.

Базы отдыха

Если база отдыха находится в прямом смысле этого слова на природе, то домашний питомец – вообще здесь не помеха и прекрасно вписывается в общий «пейзаж». Например, на базе отдыха с говорящим названием «Без проблем» рассказали, что «без проблем» принимают постояльцев с собаками, причем всяких – и больших, и маленьких. Они живут вместе с хозяевами в номерах. Самый большой пес, который гостил на базе, – бернская овчарка. Учитывая, что база находится недалеко от погранперехода «Песчатка», владельцы собак, которые едут на различные выставки, останавливаются на базе просто отдохнуть. Приезжают на отдых как жители Беларуси, так и россияне. На территории есть и собственные собаки, вполне дружелюбно относящиеся к приезжим. Никаких других животных пока туристы не привозили. Хотя, как считают на базе, привезти, к примеру, хомячка или крысу можно, и не согласовывая предварительно с администрацией.

На ТОК «Белое озеро» прямо сейчас отдыхают россияне с маленькой собачкой. Здесь принимают хозяев с домашними питомцами только при наличии у тех паспорта и справки из ветклиники. По словам сотрудников базы, никаких других животных пока на отдых не привозили.

В загородном комплексе «Шишки», что расположен в Минской области, подчеркнули, что у них особое отношение к постояльцам-собакам. Даже разработано специальное собачье меню, и псы могут угоститься, например, кашей с говядиной. Просьбы принять отдыхающих с животными поступают часто. Единственное, что нужно, чтобы поселиться с домашним питомцем в «Шишках», – заранее предупредить администрацию.

Базы отдыха «Березовая роща» и «Комарово» принимают отдыхающих только с декоративными собаками, а для того чтобы попасть в «Лесную гавань», нужна предварительная договоренность. Туристов с домашними любимцами примут и в туркомплексе «Красный Бор». Для того, чтобы отдохнуть здесь полноценно вместе с собаками или кошками, нужно только сообщить администрации об этом намерении заранее.

На базе отдыха Green Club, что на Браславщине, предлагают для размещения с домашними животными не только современные номера в гостинице, но и дома – «Дом у ручья», «Дом у яблони» и другие. Здесь разработаны специальные «Правила проживания с домашними животными». Учитывая, что эти правила вполне подходят и для других баз отдыха и оздоровительных комплексов, приводим их полностью.

1. Перед бронированием необходимо сообщить о намерении проживать в комплексе с домашним животным, указав породу и размер питомца. Администрация комплекса оставляет за собой право определять, возможно ли проживание в комплексе с данным домашним животным.

2. Дополнительная плата при размещении гостя с домашним животным не взимается.

3. При заселении с домашним животным гость обязан ознакомиться с данными правилами и поставить подпись, подтверждающую согласие их соблюдать.

4. Всю ответственность, связанную с питанием, чисткой, выгулом питомца, гость берет на себя.

5. В случае причинения ущерба домашним животным имуществу комплекса гость обязан возместить убытки в полном объеме.

6. Все риски, связанные с поведением домашнего животного в период его нахождения в комплексе, которое может повлечь за собой причинение ущерба имуществу третьих лиц из числа гостей и/или сотрудников комплекса, а также причинение вреда здоровью последних, несет владелец домашнего животного.

7. Не допускается оставлять животных в домах и на территории комплекса без присмотра.

8. Рекомендуется, чтобы на территориях общего пользования животное находилось на поводке.

9. Гость должен иметь специальный коврик/подстилку для сна домашнего животного.

10. Для кормления животного гость обязан иметь собственную специальную посуду. Кормить животных из посуды комплекса или кафе строго запрещается. Запрещается находиться с домашним животным в кафе.

11. Запрещается мыть животных в душевых кабинах комплекса, использовать для вытирания полотенца и простыни, принадлежащие комплексу.

12. Выгул домашних животных на территории комплекса запрещен, для выгула необходимо использовать прилегающие территории вокруг комплекса.

13. Уборка дома проводится при отсутствии домашнего животного.

14. Администрация комплекса оставляет за собой право расторгнуть соглашение с гостем, если нарушены данные правила или домашнее животное ведет себя шумно и/или агрессивно.

Агроусадьбы

Проведенный блиц-опрос владельцев агроусадеб показал, что большинство из них не против присутствия отдыхающих с домашними животными. А некоторые из них, например, «Настенька», что находится недалеко от Минска, и вообще готовы позаботиться о ваших питомцах, если вы захотите уехать на некоторое время.

Хозяева этнотуристического комплекса «Утрина» не только принимают туристов с животными, но и всячески это приветствуют: «К нам приезжают с разными собаками: были лабрадоры, маламуты, овчарки. Для них у нас есть целый «городок», где они учатся дружить с нашими собаками, социализируются, снимают стресс, полученный в городе, дышат свежим воздухом. Это идет им на пользу. Заявки на подобный отдых поступают достаточно часто. Плату за пребывание животных берем только в том случае, если нас просят позаниматься с ними».

На усадьбе «Заповедный остров» рассказали, что принимают хозяев и с собаками, и с кошками. Но учитывая, что по территории ходит собственная собака – шарпей по кличке Бомбей, которая в основном дружелюбна к собакам мелких пород, крупных собак стараются не принимать. На усадьбу приезжают и с кошками – привозят в переноске. «Если кошки хотят погулять по территории, то деревьев здесь много, поэтому им есть где прятаться», – сообщил хозяин усадьбы Александр Цвирка.

Владельцы усадеб, с которыми мы общались, резюмировали, что принять хозяев с животными не является проблемой. Главное – и это общее мнение, – чтобы постояльцы соблюдали некоторые правила. «Однажды был такой случай, – рассказали на усадьбе «Ганка». – Приехали гости с маленькой собачкой. Мы предупредили, чтобы ее не выпускали из дома ночью, когда мы выпускаем своих очень больших собак. Но каким-то образом она все-таки сбежала, и последствия были очень печальными».

Гостиницы

В Беларуси есть не только базы отдыха и агроусадьбы, которые принимают гостей с домашними животными. Есть и отели, правда, их не так много, в которых приютят и постояльцев, и их любимцев. Если вы попали, к примеру, в Гомель, то гостиница АМАКС «Визит-отель» в этом городе, по утверждению на сайте, «сделает все необходимое, чтобы путешествие для вас и вашего питомца было приятным и легким!» Спецпредложение включает:

- Уникальные скидки на проживание

- Бесплатное размещение домашнего животного. Нужно только соблюсти определенные требования: ветеринарная справка с отметками о прививках, для кошек – наличие клетки или сумки для транспортировки, туалет-лоток, для собак – намордник и ошейник, специальный коврик.

В Минске владельцы животных могут обратиться, например, в комплекс апартаментов «Комфорт», где «всегда рады гостям, путешествующим со своими питомцами. Для проживания с животными предназначены 1- и 2-комнатные апартаменты категории OPTIMA. Проживание с питомцем – 15 долларов за одно животное за 1 сутки».

В Витебске гостей с животными принимает большинство хостелов и апартаментов, а также отели «Профсоюзная» и «Золотой теленок». В Могилеве – отель «Могилев». В Гродно из 70 мест размещения с животными принимают в 24, в том числе в отелях «Славия» и «Пригодичи» и большинстве апартаментов.