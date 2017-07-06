Рабочие БМЗ придумали, как «раскусить» манипуляции с зарплатой 1 6.07.2017, 13:05

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Работники БМЗ создали группу во «ВКонтакте», в которой обсуждают выдачу зарплаты и аванса.

В соцсети «ВКонтакте» появилось необычное сообщество. Создали его, судя по названию, работники Белорусского металлургического завода. Наибольшую популярность группа обретает два раза в месяц. Почему — становится понятным из названия, пишет tut.by.

Сообщество называется «Аванс-Зарплата ЖЛОБИН-БМЗ». В нем уже более 600 участников. А главный предмет бесед — деньги. Точнее — обсуждение получки на предприятии. Самый частый вопрос, который инициируют в группе ее члены, — очередная выплата зарплаты или аванса.

Обсуждения сопровождают многочисленные мемы и карикатуры. Кроме этого, контент сообщества включает в себя полезные советы, пословицы и поговорки на тему денег. Также популярны интерактивы.

С чем связан такой ажиотаж вокруг темы денежных выплат — неизвестно. На предприятии сообщили, что и по зарплате, и по авансу со всеми 10 тысячами работников БМЗ рассчитываются вовремя, согласно срокам, установленным в коллективном договоре.

— Мы знаем об этой группе, — смеется в трубку пресс-секретарь предприятия Александр Олесик. — Для чего она создана, не совсем понятно. За последние 5 лет, что я работаю на предприятии, еще никогда не было задержек по выплатам. К тому же есть интернет-банкинг, СМС-оповещения о зарплате, да и бухгалтерия всегда вовремя вывешивает информацию о дате предстоящих выплат. Скорее всего, как и большинство сообществ, группа служит своеобразной беседкой, в которой работники, помимо денежной темы, могут обсудить и другие вопросы. Также есть легенда, что ее создали жены металлургов, чтобы контролировать доходы мужей.