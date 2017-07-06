Миклош Харашти: Не вижу политического прогресса в Беларуси 6.07.2017, 22:24

Миклош Харашти

Фото: OSCE/Susanna Lööf

Спецдокладчик ООН по правам человека в Беларуси представил свое видение ситуации с правами человека в нашей стране.

Спецдокладчик ООН по правам человека в Беларуси Миклош Харашти во время сессии ОБСЕ в Минске выступил на параллельной дискуссии о ситуации в Беларуси. Интриги этому выступлению добавил тот факт, что в Минск Миклош Харашти был приглашен не как спецдокладчик ООН, а как частный эксперт. Ранее белорусские власти постоянно отказывали ему в возможности посетить Беларусь.

Сегодня Миклош Харашти представил белорусским правозащитникам, оппозиционным политикам, «депутатам» «палаты представителей» и иностранным гостям сессии свое видение ситуации в стране с правами человека. «Не вижу политического прогресса», - подытожил спецдокладчик. После дискуссии господин Миклош Харашти ответил на вопросы журналистов, передает «Радыё Свабода».

- Чего вы ждете от своего визита в Минск и чего, как вы думаете, власти ожидают от вашего визита?

- Я здесь по инициативе ОБСЕ, а не по инициативе белорусского правительства. Чего я жду? Жду реального прогресса, и на самом деле считаю, что власти держат экзамен на терпимость, на толерантность. Толерантность не только в том, что нужно отдавать, но и в том, что нужно принимать. Полагаю, они понимают, что это в их интересах - начать сотрудничать в том, чтобы использовать наши рекомендации в области прав человека и в подготовке очередного ежегодного доклада ООН. Со своей стороны я понимаю, что это для них это наиболее трудный момент, но полагаю, движение вперед будет и меня еще не раз пригласят в Минск, опять дадут возможность сюда приехать, возможно, правительство меня пригласит и начнет сотрудничество. Это моя самая большая надежда. Самый лучший путь для сотрудничества - выполнение наших рекомендаций.

- Знаете ли вы о «деле патриотов»? Если да, по вашему мнению, почему возникло это дело, почему много людей арестовали, а перед сессией ОБСЕ вдруг освободили? Это как-то связано?

- Конечно, у нас нет микроскопа, чтобы изучить все факты по этому делу, интересы всех сторон. Но очевидно было, когда возникло это дело, что здесь шло к появлению многих новых политических заключенных. И как раньше отпускали политзаключенных, чтобы взамен было ослабление санкций, так и теперь власти решили пересмотреть это дело в надежде, что освобождение этих людей власти поможет. К сожалению, раньше мы имели опыт, что освобождение одних политзаключенных не гарантирует появления других. Но такие круги политики должны прерываться. К сожалению, у меня нет уверенности, что подобные дела больше не повторятся, но надеюсь на это. Мой совет - нужно останавливать процесс появления новых узников совести, заключенных различных политических взглядов. К сожалению, они могут возникать под разным видом. Якобы за наркотики, за налоги, за хулиганство - такое тоже случается. Да, нет гарантии, что правительство не будет этого делать, но, надеюсь, это прекратится.

- Вы здесь не как специальный докладчик, а приехали по частному приглашению. Означает ли это, что вы не можете использовать информацию, которую получили, для специального ежегодного отчета? И какими будут ваши следующие шаги по подготовке отчета о правах человека в Беларуси?

- Полагаю, я не давал оснований думать, что я здесь не как специальный докладчик, насколько я понимаю этот статус. В речи на семинаре я рассказывал о встрече с белорусским правозащитником Олегом Волчеком, с которым виделся в суде над ним. Поэтому ту информацию, которую я получил от представителей общества, государства, политиков, дипломатов, конечно, я использую в подготовке моего отчета. Здесь я смог увидеть все отрасли ООН за одним столом и попросил их быть более открытыми для гражданского общества, в том числе для незарегистрированных организаций, и информировать меня обо всех важных новостях в области прав человека в Беларуси. Мне это обещали. Со своей стороны заверяю, что эта информация будет использована. Что касается моих планов, свой следующий доклад я должен сделать для генеральной сессии в Нью-Йорке, мой мандат действует до конца октября будущего года. Также будет доклад для Комитета по правам человека в Женеве. И, что очень важно подчеркнуть, я надеюсь, что смогу использовать информацию, которую представит белорусское правительство относительно собранных фактов. Наш офис готов к сотрудничеству на любом уровне.

- Были ли у вас здесь контакты с представителями правительства как спецдокладчика ООН?

- У меня было несколько неформальных встреч ранее с представителями правительства высокого уровня. Не здесь, а раньше, в Брюсселе, Женеве, Вене. В том числе и относительно подготовки к этой встрече в Минске. Не обо всем я могу рассказать, но после сегодняшней встречи в Минске хочу сказать, что оцениваю ее как большую часть прогресса и надеюсь, что она будет очень полезна.