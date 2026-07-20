Центр Гомеля снова затопило
- 20.07.2026, 17:35
Ливневая канализация не справляется с нагрузкой.
Читатели сайта Charter97.org сообщают, что центр Гомеля «поплыл» после грозы и ливня, прошедшего сегодня днем.
«Повторяется то же самое, что было неделю назад. Центра Гомеля затопило. Улицы Полесская, Советская, проспект Победы, район вокзала превратились в реки буквально за 20 минут. «Ливневка» не справляется», - рассказал житель города.
Движение транспорта на некоторых улицах в центре парализовано.
Видео, снятое во время потопа, публикует канал gomel.today.