Центр Гомеля снова затопило 20.07.2026, 17:35

Ливневая канализация не справляется с нагрузкой.

Читатели сайта Charter97.org сообщают, что центр Гомеля «поплыл» после грозы и ливня, прошедшего сегодня днем.

«Повторяется то же самое, что было неделю назад. Центра Гомеля затопило. Улицы Полесская, Советская, проспект Победы, район вокзала превратились в реки буквально за 20 минут. «Ливневка» не справляется», - рассказал житель города.

Движение транспорта на некоторых улицах в центре парализовано.

Видео, снятое во время потопа, публикует канал gomel.today.

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