«Надеюсь, сын осуществит мечту и уедет из Беларуси» 20.07.2026, 16:54

Такая участь ждет многих

Пользовательница Threads под ником kata4rina рассказала о разговоре со своим сыном о перспективах жизни в Беларуси.

«Сын закончил университет, у него взрослая жизнь, — пишет она. — По нынешним меркам распределение неплохое – Минск. Дали общежитие, зарплата около 2000.

Вчера у нас зашел разговор об этих деньгах. Сын понимает: это не та сумма, с которой можно отложить хотя бы на первый взнос ипотеки. И задает резонный вопрос: как мы жили втроем? Я надеюсь, через два года он осуществит свою мечту и уедет. И, к сожалению, эта участь ждет многих в стране, где зарплата уборщицы сопоставима с зарплатой педагога».

Одни пользователи заметили, что зарплата в 2000 рублей после окончания университета – это еще не самый плохой вариант, другие согласились с тем, что в Беларуси перспектив для многих молодых людей нет.

Сайт Charetr97.org приводит некоторые комментарии под постом:

— Это прекрасная зарплата для выпускника. Я помню, мне моей первой хватало на проезд и купить что—то покушать еле—еле. В итоге ушла из профессии совсем в другую сферу, чтобы было на что жить. Научные сотрудники оплачиваются еще ниже педагогов.

— А вы видели в Минске зарплату уборщицы? То, что пишут в объявлениях, никак соответствует действительности. А попробуйте на сумму 2000 рублей растить подростка одной, обувать, одевать и оплачивать репетитора? При этом еще кормить и оплачивать коммуналку.

— Главный вопрос! Почему человек после отработки мечтает уехать? Вот ,что нужно обсуждать.

— Зарплата учителя сильно ниже зарплаты уборщицы. Я помню, как ехала в лифте, смотрела на зарплату уборщицы и завидовала. Эта мысль меня резко отрезвила, написала заявление на увольнение и через три месяца переехала во Вьетнам. Тут я уважаемый педагог с хорошей зарплатой и квартирой за счет школы.

— Это не жизнь а бомжевание. Самые дешевые продукты и одежда, не иметь машины и никуда не ходить.

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