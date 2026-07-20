Aston Martin представила V12-внедорожник будущего
- 20.07.2026, 16:57
Внешность машины напоминает экстремальные эксклюзивные модели бренда.
Aston Martin представила необычный проект, который никогда не выйдет на реальные дороги. Британский производитель объединился с разработчиками Infinity Ward и Activision, чтобы создать виртуальную боевую машину Dreadnought для игры «Call of Duty: Modern Warfare 4», пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).
Автомобиль сочетает фирменный стиль Aston Martin с элементами военной техники. В игре Dreadnought получит двигатель V12, полный привод, высокие динамические характеристики, бронезащиту и адаптивные боевые системы.
Внешность машины напоминает экстремальные эксклюзивные модели бренда. Двухдверный внедорожник получил карбоновый кузов, массивную решетку радиатора, встроенную светотехнику, четыре выхлопные трубы и небольшой спойлер. В салоне разработчики сохранили роскошный характер Aston Martin — с отделкой из кожи Oxford Tan, карбоновыми элементами и металлическими акцентами.