Минчане о трансляции ЧМ на стадионе «Динамо»: Больше я туда ни ногой 20.07.2026, 17:21

Жители столицы – об организации просмотра финала чемпионата.

Минчане в соцсетях пишут о том, какие впечатления остались у них от посещения стадиона «Динамо» вчера вечером. Кроме проблем с транспортом, недовольство вызвали очереди за едой, реклама букмекерских контор и звук.

«Стадион «Динамо» и организаторы, объясните, пожалуйста, почему вместо выступления мировых звезд мы смотрим рекламу belbet и какие—то непонятные конкурсы?» — спросила в Threads пользовательница соцсети под ником cristina_luzai.

Многие минчане, которые вчера были на стадионе «Динамо», поддержали автора поста. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Такой же вопрос! Лишили такого шоу.

— Я так из-за этого расстроилась, что просто ушла, к тому же еще и звук был отвратительный, я просто не понимала, что говорят комментаторы.

— Это полный отстой, больше я ни ногой туда. Ничего ужаснее придумать нельзя. Особенно простоять два часа в очереди за едой и питьем.

— Про очереди согласна. Мы пришли за полтора часа почти до начала и то, я час в очереди провела.

— Потому что они на вас ложили, я был на трансляции прошлого ЧМ — и больше ни ногой. Организация — дерьмо, а теперь и вы так сможете сказать через 4 года.

— Хорошо что не пошли.

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