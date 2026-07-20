CEPA: Украина заставила США пересмотреть оборонную доктрину 1 20.07.2026, 17:39

Фото: EPA

Эпоха эксклюзивных и сверхдорогих систем подходит к концу.

Полномасштабная война России против Украины заставила американских законодателей пересмотреть подход к обороне и военному производству. В Конгрессе все чаще звучит мнение, что будущие конфликты будут выигрывать не армии с самым дорогим вооружением, а те, кто способен быстрее внедрять технологии, наращивать выпуск техники и оперативно адаптироваться к изменениям на поле боя, пишет (CEPA Congress: The Age of Exquisite Defense Is Ending - CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Более четырех лет войны в Украине и недавний конфликт с Ираном выявили слабые места американской оборонной системы — от цепочек поставок до бюрократических процедур закупок. На этом фоне в Вашингтоне формируется двухпартийный консенсус: прежняя модель, основанная на ставке на небольшое количество высокотехнологичного вооружения, больше не отвечает требованиям современной войны.

«Эпоха эксклюзивных и сверхдорогих систем подходит к концу, начинается эпоха адаптации», — пишут авторы. Ключевым преимуществом становится способность быстро производить беспилотники, автономные системы и другое массовое вооружение, а также оперативно внедрять инновации.

В Конгрессе уже рассматривается несколько законопроектов, направленных на развитие американской индустрии беспилотников, укрепление производственных цепочек и расширение сотрудничества с союзниками. Особое внимание уделяется Украине, которую предлагают рассматривать не только как получателя военной помощи, но и как источник уникального боевого опыта и технологических решений.

Сенатор Дэйв Маккормик заявил, что «беспилотные и автономные системы представляют собой самые масштабные изменения в военных технологиях со времен высокоточного оружия и технологий малозаметности». По его словам, опыт Украины и Ближнего Востока показывает, что США не могут позволить себе отстать в этой сфере.

«Следующий этап американской оборонной политики будет строиться не вокруг отдельных программ вооружений, а вокруг создания гибкой системы инноваций, способной быстро реагировать на изменения современной войны», — убеждены авторы. Именно скорость адаптации, а не стоимость отдельных образцов техники, может стать главным фактором военного превосходства в ближайшие годы.

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