Минчанка нашла в бутике Zara клатч с плесенью 1 20.07.2026, 17:55

Иллюстрационное фото: tut.by

Многие посетительницы магазина недовольны качеством товаров.

Минчанка Анна пожаловалась на резкое ухудшение качества товара в магазине популярной сети бутиков Zara в торговом центре Dana Mall. В частности, ее возмутил клатч с плесенью на внутренней прошивке около молнии, пишет Blizko.by.

Женщина также пожаловалась на качество других вещей в магазине. По словам минчанки, в этом магазине она неоднократно замечала сломанные и грязные вещи, а также обувь разного размера в одной коробке.

«Но плесень — это уже перебор», — эмоционально заявила пользовательница.

В комментариях выяснилось, что многие посетительницы магазина недовольны качеством вещей в этом магазине, в частности подтвердили наличие плесени на сумке. Такие поражения появляются из-за споровых грибков, которые прорастают при высокой влажности (более 60-70%), плохой вентиляции и тепле. Споры оседают на материале, питаясь остатками пыли, пота или крема. Они активны и могут провоцировать аллергию, астму и кожные реакции.

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